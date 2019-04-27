Готуємося до Великодня: Маша Єфросиніна похвалилася новою зачіскою синочка

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча показала, як вона готується до світлого свята

Останнім часом Маша Єфросиніна стала все частіше показувати в мережі свого сина Сашка - ймовірно, прагнучи відобразити і зберегти етапи його дорослішання, адже діти так швидко ростуть. Раніше вона показала цікаве відео з малюком, якому цього року виповниться п'ять років. Тепер же знаменитість розповіла, як вона готується до світлого свята Великодня - в честь цього вона зводила синочка в перукарню.

На своїй сторінці в Instagram Маша опублікувала яскраве фото з Сашком, який позує вже з новою зачіскою і задоволено посміхається. Зіркова мама відображена в укорочених сірих штанях та синій толстовці, а на хлопчику сірі штани і червона куртка.

"Я у зборах до вечірнього прямого ефіру #дивовижнілюди, Саня з новою зачіскою! А ви як сьогодні готуєтеся до Великодня?" - поцікавилася Єфросиніна у підписників.

Фото: Маша Єфросиніна з сином Сашком (instagram.com/mashaefrosinina)

Користувачі мережі розповідають про свої плани та розчулюються чарівному Саші і його новій зачісці.

"Такий світлий-улибашка, диво синуля!!! Час зупинись. Так вони швидко ростуть ці дітки. Щастя вам!!!"

"Марія, вітаємо з наступаючим світлим святом Вас і Ваших близьких"

"А ми печемо паску, фарбуємо яйця, смажимо ковбасу"

"Попрыгайца)))"

"Класна у Сани зачіска"

"Ви Класні)) А ми поїхали до друзів на фазенду!! Благословенної Вам Великодня!"

"Добрий день, Машо! У Вас, така крутецька сумка! Світлого Вам, Христового воскресіння!"

Нагадаємо, Маша Єфросиніна зворушила самим ніжним фото з сином Сашком.

А до цього Єфросиніна зачарувала шанувальником іншим сімейним знімком - зі своєю дочкою Наною і чоловіком Тимуром. Телеведуча вирішила привітати дівчинку з днем дочки, який відзначали 25 квітня.