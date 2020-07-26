В гості до мами чоловіка: дружина Віктора Павліка зачарувала фото в мальовничому місці

Подружжя вдало поєднали роботу з сімейним візитом
26-річна дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка нещодавно пояснила, чому звертається до чоловіка по імені-по батькові, поділилася у своєму Instagram новим яскравим знімком. Як розповіла дівчина, вони з чоловіком вирішили поєднати роботу з візитом до сім'ї і по дорозі заїхати до його мамі.
По дорозі вони також відвідали неймовірно мальовниче місце - Плебанівський віадук. Катерина не встояла перед спокусою зробити фото і заворожила підписників атмсоферным кадром. Дружина артиста позувала в смугастому сарафані в підлогу і білих кросівках, а волосся вона прибрала в хвіст.
Репяхова закликала фоловерів берегти своїх рідних і частіше зустрічатися з ними, поки є можливість.
Катерина Репяхова зачарувала фото на тлі Плебановского віадука (фото: instagram.com/repyahovakate)
"На красивій батьківщині чоловіка. Завтра ми працюємо в Чернівцях, а сьогодні виїхали просто на день раніше, щоб заїхати до мами ВП. Бережіть своїх рідних, особливо літніх. Зараз би хотіла тільки одного - побачити свою бабусю Любу", - поділилася Катя.
Користувачі мережі погодилися з дружиною Павлика і оцінили її колоритне фото.
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Раніше молода дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова пожартувала про різницю у віці і розповіла про їхній похід до лікаря.