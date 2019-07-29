"Пишаюся, люблю!" Дружина MONATIK'а зворушила душевними зізнаннями співакові

Дмитро Монатік з дружиною Іриною (фото: instagram.com/monatik_official)

Ірина Демічева пишається досягненнями свого коханого талантличвого чоловіка

Дмитро Монатік (MONATIK) і його дружина Ірина Демічева – одна з найбільш міцних і щасливих пар вітчизняного шоу-бізнесу. Співак завжди трепетно відгукується про кохану половинку, яка також є і його директором, і не перестає зізнаватися їй у коханні, про що відкрито говорить у своїх інтерв'ю. Артист не дуже любить розповідати про особисте життя і дотримується принципу, що щастя любить тишу. Дмитро та Ірина з задоволенням подорожують разом і беруть з собою двох синів, щоб показати їм все розмаїття величезного і дивного світу. А коли Дмитро їздить на гастролі, дружина всіляко підтримує його, навіть на відстані і незмінно пишається успіхами. Так, у сторіз Instagram Ірина поділилася реакцією на виступ співака на фестивалі "Чорноморські ігри" у Скадовську.

Дружина музиканта зняла на камеру кілька яскравих фрагментів його номерів на сцені (причому трансляція йшла в режимі реального часу) і прокоментувала їх.

"Ідеально! Пишаюся! Люблю", - підписала вона одне з відео. "Погляд не відірвати!" - поділилася Ірина думкою про номер чоловіка на пісню "Мокра дівчинка".

Скріншот коментарів (instagram.com/irinademicheva)

"Вищий рівень! Кращі з кращих!", - залишала захоплені коментарі до виступу Дмитра дружина. Також вона розповіла про реакції синів на номери тата: "Мама, Тато дуже крутий!"

Фото: Дмитро Монатік з дружиною Іриною (instagram.com/irinademicheva)

У червні MONATIK та Ірина Демічева вирушили у сонячну Туреччину, де, за словами дружини співака, вони поєднували приємне з корисним. Пара зупинилася в спа-готелі в місті Сіде.

Нагадаємо, що дружина MONATIKа Ірина Демічева назвала артиста "чоловіком своєї мрії".