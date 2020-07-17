Дуже гаряче: дочка Віри Брежевой в мікробікіні зачарувала хвилюючими вигинами

Соня Кіперман (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

Дівчина показала, як засмагає в мереживній тіні

Старша дочка Віри Брежнєвої, 19-річна Соня Кіперман не часто розміщує на своїй сторінці в instagram свіжі фото. Одного разу дівчина натрапила на хвилю критики і негативу після публікації знімками в бікіні, після чого ненадовго пішла з соцмережі, але щоб повернутися і приголомшити користувачів сексапільної витонченою фігурою і стрункими формами.

Соня позує в бікіні, розташувавшись на лежаку, руки вона завела за голову і вигнула спину - на її тілі можна побачити гру світла і тіні. Дівчина гарно позує на камеру і демонструє похилі стегна і плоский животик. Вона зображена без макіяжу.

Підписники дівчини прийшли в захват від її фігури і форм.

Дуже красиво

Які красиві стегна!

Фото супер

Шикарна

Красунечка

Хороша

Неймовірна

Розкішна

Вогонь

Скріншот коментарів

Раніше Соня Кіперман показала постільне фото, на якому позувала у халаті. Підписники дівчини порівняли її з супермоделлю Кейт Мосс.

До речі, Віра Брежнєва розповіла, як відреагувала на експерименти старшої дочки з зовнішністю. Вона негативно поставилася до того, що дівчина стала шатенкою, але Соня незабаром повернулася до блонду.