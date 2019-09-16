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Гаряче! Алессандра Амбросіо показала спортивне тіло у відвертому бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.09.2019 - 22:31
Гаряче! Алессандра Амбросіо показала спортивне тіло у відвертому бікіні
Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель насолоджується відпочинком на пляжі

Алессандра Амбросіо не може жити без сонця, моря і пляжу. І не збирається собі в цьому відмовляти, навіть незважаючи на календарну осінь. Дівчина опублікувала серію фото, де вони з друзями відпочивають на пляжі і насолоджуються активними видами спорту. Але головна деталь жарких кадрів – напівоголене тіло зірки. Алессандра приміряла відвертий купальник зі своєї нової колекції GAL Floripa, який підкреслив її досконалу фігуру. Доповнили образ сонцезахисні окуляри і бейсболка з зухвалою написом "Коханці з Лос-Анджелеса".

Гаряче! Алессандра Амбросіо показала спортивне тіло у відвертому бікініГаряче! Алессандра Амбросіо показала спортивне тіло у відвертому бікіні

Модель відпочиває на пляжі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель позує в досить відвертих позах, демонструючи спокусливі вигини, пластику і безсумнівний професіоналізм. Фото вона підписала відповідно: "Вічне літо". За кілька годин кадри набрали більше 100 000 лайків і тисячі захоплених коментарів.

Гаряче! Алессандра Амбросіо показала спортивне тіло у відвертому бікініГаряче! Алессандра Амбросіо показала спортивне тіло у відвертому бікініГаряче! Алессандра Амбросіо показала спортивне тіло у відвертому бікініАлессандра любить світські виходи (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

До речі, образи у вечірніх сукнях виходять у Алессандри не менше соблазнительными. Нещодавно вона порадувала шанувальників виходом в стильному білому плаття в підлогу. Закрите, з довгими рукавами і голою спиною, воно зробило її просто чарівною. Доповнили наряд масивне металеве намисто, туфлі на високих підборах і макіяж з акцентом на очі. "На #MOSAICGala. Дякуємо Федерацію мозаїки за організацію чудового вечора для збору коштів і підвищення обізнаності в боротьбі з торгівлею людьми і експлуатацією", – написала Алессандра під постом.

Гаряче! Алессандра Амбросіо показала спортивне тіло у відвертому бікіні

Нагадаємо, Алессандра – супермодель і колишній ангел Victoria's Secret, яка зараз практично не ходить по подіуму. Вона бере участь у показах найкращих і шоу, знімається для глянцю, а також відвідує світські заходи як запрошена гостя. В інший час вона займається своїм бізнесом – брендом білизни і купальників GAL Floripa.

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