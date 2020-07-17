Гарячі перчинки: сестри Кардашьян-Дженнер захопили спокусливими образами в дусі Spice Girls

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Радійте, фанати!

Зірки Instagram, моделі, успішні бізнес-вумен і дбайливі мами... Здавалося б, що ще? Але жіночій половині сімейства Кардашьян-Дженнер і цього мало. Вони вирішили перевтілитися в учасниць культової групи 90-х – Spice Girls. Даним знімком поділилася 39-річна Кім. Під спільним фото зі своїми сестрами вона написала: «Ми – перчинки», натякаючи, що вони схожі на учасниць популярного гьорлз-бенду.

Шанувальники тут же почали гадати, це старий знімок або сестри зібралися знову під одним дахом з якогось приводу? Як би там не було, схожість з постерами Spice Girls – дійсно очевидна.

Фото сестер (фото: instagram.com/kimkardashian)

Спортивна перчинка, Кортні, з рожевими волоссям, вбралася в довгу футболку, обтягуючі сідниці яскраві штани, із взуття вона вибрала кросівки. Кендалл, сексі-перчинка, найбільш висока і струнка серед сестер, вбралася в костюм брудно-жовтого кольору, образ доповнив високий хвіст на маківці. Сама Кім обрала вбрання у червоних тонах: штани та кофтинку, які застібнута на один ґудзик, що, здається, ось-ось відкриється. Хлое вбралася у вечірню сукню і вибивається із загального стилю фото, що теж характерно для плакатів Spice Girls. І, нарешті, Кортні, в ультрамодній сукні-сорочці глибокого синього кольору, яка демонструє її стрункі ноги, виглядає просто чудово.

Діти сестер також модні (фото: instagram.com/kimkardashian)

Шанувальники тут же кинулися ставити сердечка-emoji, щоб підтримати сестер. «Ловіть сердечка!», «Любов!», «Вау», – не можуть намилуватися фоловери. Нагадаємо, всі сестри обожнюють різноманітні вбрання. Особливо часто свої аутфіти змінює Кім, а також її молодша сестра – 22-річна мільйонерка Кайлі. До того ж по стопах мам давно пішли й діти сестер: старша дочка Кім – Норт, стала негласною іконою стилю. А малятко Кайлі – Стормі – часто носить вбрання під стать маминим.