ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Гарячі перчинки: сестри Кардашьян-Дженнер захопили спокусливими образами в дусі Spice Girls

П'ятниця 17 липня 2020 20:45
Гарячі перчинки: сестри Кардашьян-Дженнер захопили спокусливими образами в дусі Spice Girls
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Радійте, фанати!

Зірки Instagram, моделі, успішні бізнес-вумен і дбайливі мами... Здавалося б, що ще? Але жіночій половині сімейства Кардашьян-Дженнер і цього мало. Вони вирішили перевтілитися в учасниць культової групи 90-х – Spice Girls. Даним знімком поділилася 39-річна Кім. Під спільним фото зі своїми сестрами вона написала: «Ми – перчинки», натякаючи, що вони схожі на учасниць популярного гьорлз-бенду.

Шанувальники тут же почали гадати, це старий знімок або сестри зібралися знову під одним дахом з якогось приводу? Як би там не було, схожість з постерами Spice Girls – дійсно очевидна.

Гарячі перчинки: сестри Кардашьян-Дженнер захопили спокусливими образами в дусі Spice Girls

Фото сестер (фото: instagram.com/kimkardashian)

Спортивна перчинка, Кортні, з рожевими волоссям, вбралася в довгу футболку, обтягуючі сідниці яскраві штани, із взуття вона вибрала кросівки. Кендалл, сексі-перчинка, найбільш висока і струнка серед сестер, вбралася в костюм брудно-жовтого кольору, образ доповнив високий хвіст на маківці. Сама Кім обрала вбрання у червоних тонах: штани та кофтинку, які застібнута на один ґудзик, що, здається, ось-ось відкриється. Хлое вбралася у вечірню сукню і вибивається із загального стилю фото, що теж характерно для плакатів Spice Girls. І, нарешті, Кортні, в ультрамодній сукні-сорочці глибокого синього кольору, яка демонструє її стрункі ноги, виглядає просто чудово.

Гарячі перчинки: сестри Кардашьян-Дженнер захопили спокусливими образами в дусі Spice Girls

Діти сестер також модні (фото: instagram.com/kimkardashian)

Шанувальники тут же кинулися ставити сердечка-emoji, щоб підтримати сестер. «Ловіть сердечка!», «Любов!», «Вау», – не можуть намилуватися фоловери. Нагадаємо, всі сестри обожнюють різноманітні вбрання. Особливо часто свої аутфіти змінює Кім, а також її молодша сестра – 22-річна мільйонерка Кайлі. До того ж по стопах мам давно пішли й діти сестер: старша дочка Кім – Норт, стала негласною іконою стилю. А малятко Кайлі – Стормі – часто носить вбрання під стать маминим.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Кім Кардашян
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся