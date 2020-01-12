ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гаряча Слава з НеАнгелів в бікіні вразила ефектною стійкою на руках

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.01.2020 - 18:37
Гаряча Слава з НеАнгелів в бікіні вразила ефектною стійкою на руках
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка показала фігуру в купальнику

Слава Камінська з гурту НеАнгели інтригує шанувальників фото з остова Балі. І справа не тільки в апетитних формах співачки, які вона охоче демонструє на фото, але і в чутках про новий роман зірки, які та вміло підігріває знімками з відомим українським актором Павлом Вишняковим. Артист ні на крок не відходив від дочки Слави, Лаури, і з задоволенням проводив час з дівчинкою на екскурсії. До речі, син співачки, Леонард став для мами особистим фотографом і зробив кілька фото з нею. Також співачка балує шанувальників і гарячими кадрами.

Зірка опублікувала свіже ефектне фото у чорно-білому бікіні з флористичним принтом. На знімку вона демонструє стійку на голові. При цьому добре видно її стрункі форми і хвилюючі вигини тіла.

"Мама, роби зарядку - у тебе попа велика", – підписала вона пікантний кадр на тлі остроных пейзажів.

Ефектне фото можна подивитися тут

Гаряча Слава з НеАнгелів в бікіні вразила ефектною стійкою на руках

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Шанувальники співачки запевнили її, що вона виглядає відмінно, а її формам можна тільки позаздрити.

  • У тебе шикарна фігура красиві сідниці
  • Просто попа наривається на компліменти
  • Клас
  • Мама шо треба. І попа теж
  • Красиво!
  • Круто, в хорошій формі, молодці!
  • Так просто бомбей, як завжди, чарівна
  • Все шикарно!
  • Мама сторойняшка

Скріншот коментарів

Гаряча Слава з НеАнгелів в бікіні вразила ефектною стійкою на руках

Фото: Слава Камінська з сином та донькою (instagram.com/babaslavka)

Раніше Слава Камінська з НеАнгелів підкорила барвистими фото на відпочинку з дітьми Лаурою і Леонардом. Співачка задоволенням проводить час з малюками, а допомагають їй на Балі мама Тамара і няні.

До речі, Слава з НеАнгелів поскаржилася на готель, в якому зупинилася під час відпустки.

Неможливе можливо! Слава з НеАнгелів заявила про довгоочікуване возз'єднання сім'ї Заради чого це все? Слава з НеАнгелів відверто поділилася підсумками 2019 року
Новини України НеАнгелыСлава Камінська
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся