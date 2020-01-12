Гаряча Слава з НеАнгелів в бікіні вразила ефектною стійкою на руках

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка показала фігуру в купальнику

Слава Камінська з гурту НеАнгели інтригує шанувальників фото з остова Балі. І справа не тільки в апетитних формах співачки, які вона охоче демонструє на фото, але і в чутках про новий роман зірки, які та вміло підігріває знімками з відомим українським актором Павлом Вишняковим. Артист ні на крок не відходив від дочки Слави, Лаури, і з задоволенням проводив час з дівчинкою на екскурсії. До речі, син співачки, Леонард став для мами особистим фотографом і зробив кілька фото з нею. Також співачка балує шанувальників і гарячими кадрами.

Зірка опублікувала свіже ефектне фото у чорно-білому бікіні з флористичним принтом. На знімку вона демонструє стійку на голові. При цьому добре видно її стрункі форми і хвилюючі вигини тіла.

"Мама, роби зарядку - у тебе попа велика", – підписала вона пікантний кадр на тлі остроных пейзажів.

Ефектне фото можна подивитися тут

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Шанувальники співачки запевнили її, що вона виглядає відмінно, а її формам можна тільки позаздрити.

У тебе шикарна фігура красиві сідниці

Просто попа наривається на компліменти

Клас

Мама шо треба. І попа теж

Красиво!

Круто, в хорошій формі, молодці!

Так просто бомбей, як завжди, чарівна

Все шикарно!

Мама сторойняшка

Скріншот коментарів

Фото: Слава Камінська з сином та донькою (instagram.com/babaslavka)

Раніше Слава Камінська з НеАнгелів підкорила барвистими фото на відпочинку з дітьми Лаурою і Леонардом. Співачка задоволенням проводить час з малюками, а допомагають їй на Балі мама Тамара і няні.

До речі, Слава з НеАнгелів поскаржилася на готель, в якому зупинилася під час відпустки.