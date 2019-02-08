"Гаряча штучка": TAYANNA вразила мережу пікантними фото в ліжку

Фото: Таянна (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

При цьому у відвертих знімках зовсім немає вульгарності

Українська співачка TAYANNA, яка раніше вразила несподіваною відмовою від участі у Нацвідборі на Євробачення 2019, порадувала і здивувала своїх шанувальників вельми відвертими фотографіями. Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram пікантні фото в ліжку.

На них Таянна позує в незастеленому ліжку у відвертій чорній сукні-ночнушці, приймаючи чуттєві пози. Однак при цьому знімки не можна назвати вульгарними або сороміцькими.

Фото: Таянна (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

"Всім гарних снів", – підписала фото Решетняк.

Фото: Таянна (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Звичайно ж, фани співачки прийшли в захват від такого подарунка і засипали виконавицю компліментами.

"Красива", "Шикарна", "Прекрасне фото", "Гаряча штучка", "ось і тепер засни після таких фото", "Круто! Добраніч", "Дуже витончено та ефектно", "Крута", - пишуть задоволені користувачі мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Нагадаємо, у зв'язку з несподіваним рішенням однієї з учасниць Нацвідбору на Євробачення 2019, співачки TAYANNA, відмовитися від боротьби за право представляти Україну в Ізраїлі, організатори прийняли рішення замінити її на іншого артиста - співачку MARUV. Артистка виступить у першому півфіналі Нацвідбору під номером 6.

Відзначимо, що раніше ми давали всі пісні першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2019.

До речі, TAYANNA представила новий сингл "Очі".