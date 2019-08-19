Гаряча штучка: Хайді Клум демонструє голі груди і пружні сідниці

Хайді Клум і її чоловік – 29-річний музикант Том Каулітц – продовжують насолоджуватися відпочинком на яхті в Італії. І якщо Том весь час присвячує різних морським забавам, то Хайді встигає викладати їх численні пригоди в мережу. Часом кадри носять вельми відвертий характер. Знаменитість показала своїм фоловерам масу «гарячих» фото в купальниках, в різних стильних вбраннях. Настав час для максимальної оголеності.

Хайді оголилася для своїх фоловерів (фото: instagram.com/heidiklum)

Кілька годин тому зірка опублікувала жаркі кадри, де позує з абсолютно голими грудьми. Хайді сидить на тлі моря, загадково дивлячись у морську далечінь і притримуючи рукою під грудьми рушник, який, втім, не грає ніякої ролі. «Все, що я бачу – вода», – написала вона. Шанувальники високо оцінили як креативний підпис, так і пишні груди 46-річної зірки. За кілька годин фото набрало понад 300 000 лайків і масу захоплених коментарів. Варто відзначити, що свіжа і щаслива Клум їх гідна.

Доброго ранку від Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Пізніше вона показала ще пару інтимних постів. Модель додала короткий ролик: їх з Томом ранок. Вона показала яхту в м'якому ранковому світлі, а також сплячого прямо тут Тома. Навколо видно атриьбути вечірки, що залишилися з ночі. «Коли ти прокидаєшся на свіжому повітрі в такий локації. А чоловік ще спить», – додала Хайді романтичний підпис.

Том Каулітц в об'єктиві дружини (фото: instagram.com/heidiklum)

Як любляча дружина, красуня не стала його будити, а пішла пити каву. Слідом за роликом вона показала мальовниче фото, де постала в білому купальнику з чашкою в руці. Виглядає вона як завжди – просто розкішно. При погляді на струнку блондинку ні за що не даси їй її реальний вік. Що ж, судячи з їх взаєморозуміння з молодим чоловіком і її веселої вдачі, відчуває вона себе також не на 46.