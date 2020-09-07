Гаряча матуся: напівоголена Алессандра Амбросіо мотивувала мережу спортивним тілом в бікіні

Алессандра Амбросіо продовжує розбурхувати уяву шанувальників своїми барвистими знімками в крихітному бікіні. Цього разу вона показала фото в черговому пляжному незвичайному вбранні. Зірка одягла купальник блідо-рожевого відтінку: малюсінькі стринги і бюстгальтер практично повністю оголили тіло 39-річної бразильської супермоделі. Зверху вона надела легку накидку, а образ доповнила капелюшком-панамою.

Модель мотивувала мережу своїм тілом на заняття фітнесом (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Фанати двічі мами не могли намилуватися Алессандрою, яка виглядає неймовірно стрункою. «Прекрасне і чисте тіло», «Ідеал», «Ти нереальна», – такі компліменти отримує зірка за своє бездоганне тіло і вміння його вигідно піднести за допомогою ефектного одягу. Багато хто відзначив, що збираються після таких фото вирушати в спортзал.

Алессандра відпочиває на Мальдівах (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

У сторіз модель показала, що вони з дітьми зібралися на пляж засмагати і займатися водними видами спорту. Аня Луїза була в піднесеному настрої, а ось Ноа, судячи з його заспанного лиця, не горів бажанням вирушати серфити. Тим не менш, активна матуся зібрала всіх і відвезла на пляж. Там же сімейство відзначило день народження друга Алессандри.

До речі, останнім часом Амбросіо стала помітно рідше постити фото свого бойфренда Ніколо Одді. Бізнесмен з'являється в рідкісних сторіз знаменитої красуні, а ось на її сторінці за всю відпустку немає жодного спільного знімка. По всьому, Алессандра згадала знаменитий вислів, що щастя любить тишу.