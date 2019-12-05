Гаряча матуся: Ешлі Грем показала спокусливі форми у відвертій сукні

Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель позує в відвертій сукні

Ешлі Грем, яка незабаром стане мамою, продовжує демонструвати своє розкішне тіло. Цього разу вона приміряла облягаючу трикотажну сукню цегляного кольору з рукавами три чверті, відвертим декольте і розрізом по нозі. Таке вбрання підкреслило її пишні форми і вже значних розмірів животик, зробивши Ешлі милою і в той же час досить відвертою. Доповнили образ витончені босоніжки на високій шпильці, а також золота підвіска-кулон і сережки-кільця. Бездоганні макіяж і укладка, – і ідеальний образ для гарячої матусі готовий!

Ешлі показала нові фото в спокусливому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

В такому вигляді знаменита пишнотіла модель з'явилася на інтерв'ю з ще однією молодою мамою – Роузі Хантингто-Уайтлі. Головною темою розмови стала вагітність, пологи і супутні їм речі, а тому обидві дівчини ділилися своїми враженнями від процесу. Так, Ешлі розповіла, що набрала багато зайвих кіло. Також Ешлі видала лайфхак, дозволяє себе відмінно почувати і виглядати. "Я займалася голковколюванням всю свою вагітність і повинна сказати, що моє тіло так добре себе почуває! Вчора Сандра @treatmentbylanshin зробила невелику ліплення особи з голками, і я в захваті від результатів!".

Голковколювання – секрет краси Ешлі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Роузі з задоволенням підтримала цю тему, пригадавши свій досвід народження малюка. Нагадаємо, модель стала мамою пару років тому. 24 червня 2017-го року вона народила коханому чоловікові, Джейсону Стетхэму, сина Джека Оскара. За словами Роузі, перший час вагітності вона була в захваті, їй здавалося: подивимося, як воно! Дівчина зізналася, що буквально "відпустила поводи" і дала своєму тілу волю. А через 6 місяців вона перестала впізнавати себе, так потовстішала, сміється 32-річна зірка. Тим не менш, за словами британській красуні, саме в цей період вона відчувала себе просто чарівно. В кінці вагітності вона дозволяла собі ходити голою по дому і купатися цілими днями в басейні. І таким чином, знову відчула всю силу і красу свого тіла.

Роузі з сином (фото: instagram.com/rosiehw)