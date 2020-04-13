Гаряча матуся: Дженніфер Лопес похвалилася розкішним тілом в крихітному купальнику

Дженніфер Лопес, яка нещодавно закликала всіх сидіти вдома, показала, як вона сама справляється з таким «завданням». Схоже, карантин йде тільки на користь 50-річній знаменитості. Сама вона опублікувала короткий ролик, де зворушливо привітала всіх з Великоднем. «Я просто хочу побажати всім чудового і щасливого Великодня! Я знаю, зараз час випробувань. Але сьогодні день, коли ми святкуємо диво. Так що давайте пошлемо наші молитви за наше нове майбутнє. Я люблю вас всіх!», – сказала Дженніфер, а також додала фото зі всією сім'єю, включаючи дітей і коханого Алекса Родрігеса.

Співачка всех привітала (відео: instagram.com/jlo)

А ось екс-бейсболіст і бізнесмен додав ролик більш «живий» і незвичайний. У ньому фігурують він сам, а також дружина і діти. На честь свята співачка і її майбутній чоловік придумали дітям масу розваг. І одна з них – весела гра, хто збере більше великодніх яєць. У змаганні брали участь діти Дженніфер – двійнята Емма і Макс. А також діти Алекса від попереднього шлюбу: Наташа і Елла.

В цікавому відео Лопес розповідає правила, а після всі діти носяться по ділянці з відерцями з великодньою символікою, відшукуючи яйця. Найсміливішими виявилися дівчатка, які заради перемоги навіть пірнули в басейн. А обійшла всіх Елла, про що повідомив в підписі батько сімейства. На задньому плані ігор видно, як Алекс щось їсть за столом. Після вони всі разом роблять селфі.

Сім'я відзначає Великдень (відео: instagram.com/arod)

«Христос Воскрес! З усім цим, що відбувалося прямо зараз, було б приємно повернутися до нормального життя, щоб трохи відсвяткувати Великдень! Джен вчинила дивовижне Яєчне Полювання, від якого діти були в абсолютному захваті. Елла, з великою перемогою! Я сподіваюся, що у всіх є безпечний і здоровий Великдень. Витратьте трохи додаткового часу, щоб зателефонувати коханим. Залишайся сильними!», – написав Алекс.

Сама Дженніфер одягнена в крихітний купальник і легке плаття світло-зеленого відтінку. Виглядає 50-річна зірка просто приголомшливо! Що встигли відзначити багато шанувальників співачки. Діти також одягнені зовсім по-літньому: у шортах і футболках. Напевно після змагань всі вирушили купатися в басейн. Так що свято вийшло більш ніж веселим!