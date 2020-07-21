Гаряча матуся: Алессандра Амбросіо похвалилася ідеальною фігурою в мікрошортах

Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель відпочиває з дітьми

Алессандра Амбросіо – не тільки всесвітньо відома модель і успішна бізнесвумен, але і турботлива мама. І цю частину свого життя вона любить не менше, ніж кар'єрні досягнення. Як тільки видається вільна хвилинка, 39-річна знаменитість поспішає провести її в компанії 11-річної Ані Луїзи і 8-річного Ноа. Сім'я проводить час різноманітно: вони обожнюють готувати разом всілякі страви, дивитися телешоу та фільми, читати... Під час карантину Амбросіо з дітьми та своїм коханим Ніколо Одді облюбували басейн у своєму заміському будинку, де вони з дітьми не тільки плавають і загоряють, але і влаштовують веселі ігри. А зараз, коли карантин трохи послаблений, вони вирушають на пляж.

Алессандра з дітьми (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Одну з них і висвітлила в своєму блозі знаменита матуся. У компанії Ані Луїзи і Ноа модель вирішила прогулятися по каліфорнійському узбережжю. Вбрання велика любителька спокусливих фото вибрала в класичному літньому стилі: джинсові шорти і худі в яскраву смугу. Завершили образ босоніжки на низькому ходу, сонцезахисні окуляри в білій оправі і вічна літня зачіска – волосся, зібране в пучок на маківці. Такий аутфіт дозволив Алессандрі продемонструвати свої довгі стрункі ноги і по-дівочому тонкий силует. Примітно, що модель завжди намагається одягати маску, навіть якщо знаходиться на природі, а не в багатолюдному місці.

Аня Луїза росте красунею (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Аня Луїза, яка вже потихеньку робить кроки в модельній кар'єрі (дівчинка знялася у відомого фотографа, заслуживши масу позитивних відгуків), виглядала не менш стильно. Вона одягла білі міні-шорти, блакитний топ, білий светр і кеди. А Ноа – єдиний чоловік в жіночій компанії – вибрав костюм з принтом і сині шльопанці. Втім, можливо, бойфренд Алессандри також вирушив на пляж – швидше за все, саме він автор життєрадісного знімка.