Гаряча Каменських в шкіряному комбінезоні полонила нескінченними ногами

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка показала стрункі форми

Настя Каменських навіть після заміжжя не перестає радувати шанувальників відвертими фотосетами і пікантними образами. Вона, нарешті, розсекретила ім'я автора своїх гарячих домашніх фотосесій, продюсера і репера, а тепер і її законного чоловіка, Потапа. Артист пишається своєю дружиною - талановитою красунею, а також хвалить її кулінарні вміння, адже Настя виявилася ще й прекрасною господинею – вона встигає знайти в щільному графіку час для експериментів на кухні і порадувати чоловіка вишукувними стравами. Співачка також знаходить час для зйомок в рекламі і балує шанувальників ефектними фотосетами. Наприклад, на свіжому фото в Instagram зірка позує в чорному шкіряному комбінезоні з безліччю блискавок.

Розкішна співачка продемонструвала свою шикарну фігуру і довгі стрункі ніжки. Вбрання ідеально повторило контури її тіла і підкреслив область декольте. Вона тримає в руках шкіряну куртку з бахромою, а в якості взуття віддала перевагу туфлям на шпильці. Аксесуари – шкіряні браслети і срібні ланцюжки з кулонами.

Шанувальники по достоїнству оцінили новий образ Насті. Вони захоплювалися її формами і звернули особливу увагу на нескінченні ноги зірки.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Така ..... Просто супер!", "Настя крута", "Ви найкраща", "Настя Потапенко - сама жіночність та краса! Пощастило Потапу!", "Образ супер!", "Настя кльова і Потап красень! Крута пара!", "Які ноги!", "Красотуля", - писали вражені фани.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Потап і Настя Каменскьких показали спільне фото і обмінялися романтичними посланнями.

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