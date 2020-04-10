Не горіла бажанням: Надія Мейхер-Грановська відверто висловилася про заміжжя

Надії Мейхер-Грановській сьогодні виповнилось 38 років. Зараз Надія щаслива матуся і дружина, але не завжди все було так солодко. У програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна» зірка розповіла, чому могла залишитися матір’ю-одиначкою і що стало на заваді сімейному щастю артистки.

Співачка, дизайнерка, акторка і, звісно, найвідоміша «чорненька» з «ВІА Гри» – Надія Мейхер-Грановська. Успішна кар'єра не завадила Надії створити щасливу родину – вона кохана дружина і любляча мати трьох дітей. Проте співачка зізнається, цього всього могло не бути.

«Якщо чесно, я взагалі ніколи не горіла бажанням створити сім'ю, не прагнула до заміжжя. У мене не було відчуття, що сім'я – це дуже важливо. Я волелюбна людина і здатна сама собі заробити на життя», – зізнається співачка Надія Мейхер-Грановська в ефірі каналу «Україна».

Доля ж вирішила інакше. 2014-го року Надія вийшла заміж за бізнесмена Михайла Уржумцева. Однак, мало хто міг повірити, що в цієї історії кохання буде щасливий фінал, адже «особисте» раз за разом випробовувало Мейхер.

«Я належу до тієї породи людей, які напевно все своє життя будуть проходити якісь випробування. І кожен раз вони стають все крутішими», – коментує зірка.

Ще у 2002-му році співачка вперше стала мамою. Надія зізнається – дуже чекала появи сина і була неймовірно щаслива, коли це відбулося. Але майже одразу після цієї події Надія Мейхер розійшлася з бізнесменом Олександром Ліщенком, батьком хлопчика. І про ті стосунки артистка не хоче навіть згадувати. А от із появою в її житті другого чоловіка – Михайла Уржумцева все змінилося, щоправда не надовго – до того моменту, коли вагітна Надія Мейхер-Грановська дізналась, що чекає дівчинку. Така звістка просто розлютила бізнесмена, мовляв, він хотів сина-спадкоємця. Та, на щастя, незадовго до пологів Михайло все ж схаменувся.

«Коли я побачила Мішу, відразу подумала: який цікавий чоловік! А оскільки раніше подібних думок стосовно інших чоловіків у мене не виникало, зрозуміла, що це може бути серйозно, – коментує Надія. Та додає – з чоловіком вони пройшли безліч складних нюансів життя. –Розумієте, якщо люди проходять повз свою долю з тої чи іншої причини, у них може ніколи більше не бути другого шансу. Як можна пройти повз це? Чи не витримати труднощів, випробувань. Адже це в будь-якому разі перевірка на міцність».

А у 2015-му році Грановська, вже в ролі законної дружини, народила Уржумцеву ще одну донечку – Марію. Цього разу бізнесмен уже нікуди не тікав. Співачка, як і при першій зустрічі з Михайлом, упевнена: їхній шлюб – справді доля! Так, сповнений випробувань, але саме вони і змусили Надію з Михайлом цінувати одне одного.

«Я не можу сказати – щаслива або нещаслива. Але я точно можу сказати, що моє життя неймовірно повноцінне, навіть більш ніж», – зізнається артистка в програмі «Ранок з Україною».