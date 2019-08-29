Гордість мами: Тіна Кароль замилувала мережу фото стильного сина-школяра

Син української співачки навчається у Великобританії
Тіна Кароль, яка підкорила українців своїм ефектним і проникливим виконанням гімну України на День Незалежності з даху консерваторії, поділилася новим чарівним знімком свого старшого синочка Веніаміна. 10-річний хлопчик бачиться з мамою не так вже часто, адже він живе у Великобританії і навчається там у місцевій школі. Судячи з усього, сьогодні у нього був перший день навчання.
У розділі сториз свого Instagram аккаунта Тіна опублікувала миле фото нарядного Вені. Хлопчик одягнений у блакитну сорочку з темною краваткою і задоволено посміхається на камеру. У підпису артистка забавно обіграла те, що 29 серпня також перший день роботи новообраного українського парламенту.
"За нами майбутнє. Поки ще не до Ради, а до школи! Та все попереду. Гордість мами", - прокоментувала кадр щаслива і горда зіркова мама.
Фото: син Тіни Кароль Веніамін (instagram.com/tina_karol)
Розчулені підписники поспішили залишити свої розчулені відгуки, відзначаючи, що у Веніаміна - мамина усмішка.
Скріншот коментарів (instagram.com/_fantina)
Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль поділилася милим відеороликом з сином. 10-річний Веніамін підтримав маму напередодні виходу її нового кліпу, а також забавно повчив правильно вимовляти слова англійською мовою. Що не дивно, адже хлопчик навчається у Великобританії і може похвалитися чудовою вимовою.
Раніше Тіна Кароль розповіла, які таланти перейшли її 10-річному сину Веніаміну від померлого батька Євгенія Огіра. За її словами, у хлопчика відмінні здібності до математики. Шанувальники також не раз відзначали, що Веня дуже схожий на тата зовні.