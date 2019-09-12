ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Горбунов влаштував зворушливий сюрприз для Осадчої в її день народження

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.09.2019 - 16:58
Горбунов влаштував зворушливий сюрприз для Осадчої в її день народження
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Популярній телеведучій виповнилося 36 років

12 вересня незмінна ведуча "Світського життя" Катя Осадча відзначає день народження - стильній красуні виповнилось 36 років. В цей день вона, звичайно ж, отримує безліч привітань - так, її подруга і колега по цеху Маша Єфросиніна зробила це досить оригінально, поділившись їх спільним не самим вдалим фото. Однак найдорожчі серцю - побажання від коханих людей.

Чоловік Каті Юрій Горбунов не підвів - він заздалегідь гарно прикрасив двір їхнього будинку повітряними кульками, частина яких складають слово "Катя". Не обійшлося і без смачного тортика і букета квітів, а ще шоумен улаштував коханій дружині яскравий і зворушливий сюрприз у соцмережі.

Горбунов опублікував відеоколаж, на якому він і українські зірки шоу-бізнесу вітають ведучу зі святом. До привітань в ролику приєдналися Потап, Настя Каменських, Олена Кравець, Тіна Кароль, Олег Вінник, MARUV, Монатік, Дзідзьо, група "Время и Стекло" та інші.

"Катруся, дорога!! цей день не тільки особливий для мене, але і для твоїх друзів!! З Днем народження!! будь щасливою!! Я люблю тебе, найкраща дружина, мама і господиня!" - зворушливо прокоментував відео Юрій.

Відео: Юрій Горбунов привітав Катю Осадчу з днем народження instagram.com/gorbunovyuriy)

Звичайно ж, Катя тут же подякувала чоловікові і всім, хто залишив для неї теплі слова.

Горбунов влаштував зворушливий сюрприз для Осадчої в її день народження

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Підписники Горбунова поспішили приєднатися до привітань і засипали його дружину душевними побажаннями.

  • Як же це мило
  • Чудово. Катерина! Ві чудова. Happy birthday
  • Вітаю!!! Ви неперевершена!!! Многая літа!!!
  • Приєднуюсь до вітання)) Всього найкращого і світлого.
  • Класссссс)))))))))))) Вітаю Вас, найкраща!
  • Найщиріші вітання
  • Ааааааа, клас. З іменинницею
  • З днем народження вітаю! Творчої наснаги, завжди позитивного настрою та всього найкращого!

Горбунов влаштував зворушливий сюрприз для Осадчої в її день народження

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Крім того, ведуча поділилася милим фото на своїй сторінці в Instagram, на якому вона зображена в прикрашеному саду з тортиком в руках. Так як вона відзначає свято лише в колі сім'ї, Осадча не стала вбиратися і позує в джинсових шортах і білій футболці. Щаслива іменинниця стоїть босоніж і задоволено посміхається.

"Я люблю свій День народження з дитинства, завжди хотіла, щоб цей день запам‘ятався. Я виросла, а все так само люблю день 12 вересня і тепер вже @gorbunovyuriy робить цей день незабутнім! Дякую тобі", - подякувала Катя коханому чоловікові.

Горбунов влаштував зворушливий сюрприз для Осадчої в її день народження

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

В цей теплий осінній день вона також вирішила насолодитися плаванням у басейні.

Горбунов влаштував зворушливий сюрприз для Осадчої в її день народження

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча відверто розповіла, чому розпався її перший шлюб з Олегом Поліщуком. Він тривав три роки і в цих відносинах ведуча народила сина Іллю.

До речі, 24 серпня святкував день народження нинішній чоловік Осадчої Юрій Горбунов, якого вона зворушливо привітала.

"Є і моя вина": Катя Осадча розповіла, чому розпався її перший шлюб "Обидві красуні": Маша Єфросиніна повеселила мережу смішним фото з іменинницею Катею Осадчою
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся