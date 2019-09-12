Горбунов влаштував зворушливий сюрприз для Осадчої в її день народження

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Популярній телеведучій виповнилося 36 років

12 вересня незмінна ведуча "Світського життя" Катя Осадча відзначає день народження - стильній красуні виповнилось 36 років. В цей день вона, звичайно ж, отримує безліч привітань - так, її подруга і колега по цеху Маша Єфросиніна зробила це досить оригінально, поділившись їх спільним не самим вдалим фото. Однак найдорожчі серцю - побажання від коханих людей.

Чоловік Каті Юрій Горбунов не підвів - він заздалегідь гарно прикрасив двір їхнього будинку повітряними кульками, частина яких складають слово "Катя". Не обійшлося і без смачного тортика і букета квітів, а ще шоумен улаштував коханій дружині яскравий і зворушливий сюрприз у соцмережі.

Горбунов опублікував відеоколаж, на якому він і українські зірки шоу-бізнесу вітають ведучу зі святом. До привітань в ролику приєдналися Потап, Настя Каменських, Олена Кравець, Тіна Кароль, Олег Вінник, MARUV, Монатік, Дзідзьо, група "Время и Стекло" та інші.

"Катруся, дорога!! цей день не тільки особливий для мене, але і для твоїх друзів!! З Днем народження!! будь щасливою!! Я люблю тебе, найкраща дружина, мама і господиня!" - зворушливо прокоментував відео Юрій.

Відео: Юрій Горбунов привітав Катю Осадчу з днем народження instagram.com/gorbunovyuriy)

Звичайно ж, Катя тут же подякувала чоловікові і всім, хто залишив для неї теплі слова.

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Підписники Горбунова поспішили приєднатися до привітань і засипали його дружину душевними побажаннями.

Як же це мило

Чудово. Катерина! Ві чудова. Happy birthday

Вітаю!!! Ви неперевершена!!! Многая літа!!!

Приєднуюсь до вітання)) Всього найкращого і світлого.

Класссссс)))))))))))) Вітаю Вас, найкраща!

Найщиріші вітання

Ааааааа, клас. З іменинницею

З днем народження вітаю! Творчої наснаги, завжди позитивного настрою та всього найкращого!

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Крім того, ведуча поділилася милим фото на своїй сторінці в Instagram, на якому вона зображена в прикрашеному саду з тортиком в руках. Так як вона відзначає свято лише в колі сім'ї, Осадча не стала вбиратися і позує в джинсових шортах і білій футболці. Щаслива іменинниця стоїть босоніж і задоволено посміхається.

"Я люблю свій День народження з дитинства, завжди хотіла, щоб цей день запам‘ятався. Я виросла, а все так само люблю день 12 вересня і тепер вже @gorbunovyuriy робить цей день незабутнім! Дякую тобі", - подякувала Катя коханому чоловікові.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

В цей теплий осінній день вона також вирішила насолодитися плаванням у басейні.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча відверто розповіла, чому розпався її перший шлюб з Олегом Поліщуком. Він тривав три роки і в цих відносинах ведуча народила сина Іллю.

До речі, 24 серпня святкував день народження нинішній чоловік Осадчої Юрій Горбунов, якого вона зворушливо привітала.