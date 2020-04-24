Горбунов та Осадча розкрили секрети суперфіналу шоу Голос країни-10

Сьогодні у прямому ефірі ранкового шоу «Сніданок з 1+1» під час відеовключення з власної домівки, ведучі вокального шоу «Голос країни» Юрій Горбунов та Катерина Осадча розкрили кілька секретів недільного суперфіналу.



Враховуючи важливість дотримання всіх умов карантину, фінал головної битви епохи, який відбудеться 26 квітня о 21:00 на телеканалі «1+1», пройде в особливому форматі. На телеканалі «1+1» прийняли рішення зробити суперфінал ювілейного сезону благодійним - всі отримані кошти від голосування і продажу реклами під час випуску підуть на підтримку українських медиків, які рятують життя хворих на COVID-19. Для них придбають захисні костюми, респіратори та інше устаткування, якого зараз так не вистачає для захисту здоров'я лікарів.

Ведучим ранкового шоу Катерина та Юрій розказали, чого чекати від недільного епізоду глядачам, як саме співатимуть учасники та як їх підтримуватимуть зіркові тренери:



«Це буде дуже технологічний ефір - поєднання діджитал технологій та живого таланту учасників», - зазначив Юрій Горбунов.

Організатори проекту відповідально підійшли до проведення фінального випуску, а відтак мінімізували будь-яке живе спілкування між членами команди:

«Ми будемо відокремлені від учасників та тренерів. Усе буде побудоване таким чином, щоб ми один з одним не перетиналися за умов карантину. Ведучі будуть знаходитись у ізоляції й з’являтись на сцені як голограми, учасники по одному виступатимуть, а наші тренери взагалі - знаходитись по домівках. Насправді ж, хто переможе будуть вирішувати лише глядачі – тренери у цьому брати участь не будуть», - зізналися ведучі.

Ювілейний сезон вокального шоу «Голос країни» вже відзначився не лише сильними голосами учасників, а й несподіванками: подвійне тренерське крісло, зміна правил на проекті, перший дует серед учасників команди, неочікувані зіркові гості на проекті. От і фінальний епізод головної битви епохи стане особливим, як зазначають ведучі, чи не найважчим і для них, і для учасників буде відсутність живого контакту:

«Для нас це буде вперше, коли ми не зможемо підтримати учасників безпосередньо на сцені. Насправді, коли ти виходиш на сцену, підтримуєш словами чи отримуєш наживо обійми тренера – все це звично, зрозуміло, а тут цього не буде. Усі будуть дистанційно висловлювати свої побажання та емоції, тому це буде незвично, але ми готові», - зауважили ведучі вокального шоу.

Дивіться фінальний епізод десятого ювілейного сезону шоу «Голос країни» 26 квітня о 21:00 на телеканалі «1+1», голосуйте за своїх фаворитів та допомагайте українським медикам не виходячи з дому.