Горбунов, Осадча, Фагот, Пустовіт та інші на презентації тизерапроекта "Кава з кардамоном"

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: прес-служба)

Історична драма "Кава з кардамоном" - українсько-польський проект

Вчора, 4 листопада, світський Київ занурився в європейську атмосферу XIX ст. – в музеї Ханенків відбулася презентація українсько-польського проекту "Кава з кардамоном". Головні ролі в ньому виконали українська актриса Олена Лавренюк та польський актор Павло Делонг. Підтримали головних героїв на презентації тизера Юрій Горбунов і Катерина Осадча, Катя Сільченко, Лілія Пустовіт, Фагот (ТНМК), Ольга Навроцька, Вікторія Тігіпко, Андрій Халпахчі, Філіп Іллєнко, Ася Мхітарян, Вікторія Батуі, Олена Рева, Олексій Гладушевський, Поліна Неня, Маша Виноградова, Юлія Хромцова, Юрій Движон та ін.

Гості насолоджувалися вечором у супроводі фортепіано, солодких частувань та львівської кави. Ведучий заходу – Богдан Трибой. Спочатку аудиторію привітала Наталія Гурницька – авторка бестселеру "Мелодія кави у тональності кардамону", за мотивами якої був відзнятий тизер.

Історична драма "Кава з кардамономи"

Потім головні герої – Олена Лавренюк та Павел Делонг, який спеціально прилетів із Варшави для презентації "Кави з кардамоном", особисто представили тизер публіці.

Каву до кардамоном: зіркові гості тизерпремьери



Катя Осадча та Юрій Горбунов

Юрій Горбунов

Катерина Осадча

Катя Сільченко

Лілія Пустовіт

Фагот (ТНМК)

Ольга Навроцька

Вікторія Тігіпко

Андрій Халпахчі

Ася Мхітарян

Вікторія Батуі

"Як на мене, однією з головних особливостей нашого проекту є його візуальна складова. Це точно одна з найкрасивіших картинок з усіх українських серіалів, які я досі бачила. А те, що підкупить абсолютно кожного – це факт, що окрім такої чарівної картинки тут є дуже глибока історія життя, якій хочеться співпереживати. Таке поєднання – історії, загорнутої в дуже красиву казкову обгортку, нині є унікальним. Як на мене, таких продуктів нам зараз не вистачає. І саме таким стане наш проект «Кава з кардамоном». Я читала книгу, яку ми взяли за основу серіалу, і мені здається, що кожна жінка знайде щось своє у цій героїні. У неї настільки різнобарвна гамма характеру – вона і вразлива, і чуттєва, і здається наївною, але в неї дуже сильний внутрішній стрижень", – розповіла Олена.

Олена Лавренюк і Павло Делонг

"У нас, напевно, ще немає такого українсько-польського проекту, де будуть грати українська актриса і польський актор. А це так важливо для співпраці наших країн. Тим більше, така цікава історія. Я граю персонажа, який розуміє, що, може, зустрів найбільше кохання у своєму житті. Може, він щось втратив або не відчув, або не прожив щось головне, і зараз має шанс це зробити. Для мене це справді роль, про яку можна мріяти", – прокоментував Павел.

Гості тизерпремьеры "Кава з кардамоном"

"Кава з кардамоном" – це історична драма, яка розповідає хвилюючу та пристрасну оповідь про нерівне, грішне почуття одруженого польського шляхтича Адама (Павел Делонг) та молодої української красуні Анни (Олена Лавренюк). Історія кохання розгортається на тлі "Весни народів" (піднесення рівня української національної свідомості та один з найтепліших періодів в історії українсько-польських стосунків). Тизер майбутнього серіалу був відзнятий у Львові. За його ідею був взятий сюжет національного бестселеру Наталії Гурницької "Мелодія кави у тональності кардамону". Зйомки серіалу відбуватимуться навесні наступного року.

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