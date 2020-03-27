Голос країни-10: Роман Сасанчин розповів про участь у шоу

Вже цієї неділі на сцені вокального шоу за участь у прямих ефірах змагатимуться підопічні Дана Балана, серед учасників глядачі побачать виступ переможця шоу «Голос.Діти-2» Романа Сасанчина. Сьогодні у студії ранкового шоу «Сніданок з 1+1» він у прямому ефірі виконав пісню гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – «Зорі запалали», яку заспіває на вокальних нокаутах проекту «Голос країни» вже цієї неділі.

Ведучим ранкового шоу Роман розказав, що на проекті зміг знайти справжніх друзів, хоч насправді цього не очікував: «Атмосфера на «Голосі країни-10» заворожує, у мене з’явилося багато знайомств та людей, які мене підтримують, і я щасливий, що зважився на цей рішучий крок. Коли я вирішив взяти участь у проекті, уявляв що все буде зовсім по-іншому, думав, що буде жорстка конкуренція між учасниками, але насправді цього немає. Я знайшов друзів, ми спілкуємося, ділимося досвідом, зараз проводимо спільні прямі ефіри для підписників у соціальних мережах», - розказав учасник вокального шоу.

Роман зізнався, що зараз відчуває більше відповідальності перед кожним виступом, адже, як каже хлопець, коли брав участь у вокальному шоу шість років тому, був лише мрійливою дитиною: «На шоу «Голос.Діти» була мрійливість - я не задумувався над виступом і репертуаром – просто від душі співав, а зараз я відчуваю більше відповідальності, уважно дослуховуюсь до усіх настанов тренера і хочу, аби кожний виступ був щирим для людей».

Також за участь у прямих ефірах цієї неділі змагатиметься й зірка серіалу «Папік» Дарина Петрожицька, яку Дан Балан «вкрав» у Тіни Кароль на етапі вокальних батлів. На сцені вона виконає пісню Квітка Цисик - «Ой, ходить сон»: «Я не відчуваю себе вище за когось – я такий самий учасник як і всі, мені так само страшно, і все, що відбувається зі мною зараз – відбувається вперше. Завдяки «Голосу країни» я стала особистістю, мене впізнають на вулиці і звертаються до мене «Даша», а не «Ліза». Я хочу довести собі і всій Україні – це моє місце, закріплене за мною», - зізналася учасниця перед виходом на сцену. Чи вдасться їй вибороти місце у прямих ефірах головної битви епохи, дізнаємось вже зовсім скоро.



Шанувальниця Дракули та найепатажніша учасниця з команди Дана Балана – Крістіна Карабанова виконає на сцені пісню Reamonn – «Supergirl». Як зізнався зірковий тренер, ця пісня одна з його найулюбленіших: «Як я обожнюю цю пісню, що зараз лунатиме на сцені, ви не уявляєте. Вона у моєму плейлисті вже 11 років, і нарешті знайшовся артист, який зможе виконати її на сцені по-справжньому», - зауважив Дан Балан перед виходом на сцену його підопічної. Чи зможе виправдати дівчина сподівання свого тренера, та чи побачать глядачі її у прямих ефірах, стане відомо незабаром.

Емоційним стане виступ учасника Сюй Чуань Юн – студента із Китаю, який приїхав до України два роки тому, аби вивчати українську мову та народні пісні. На «нокаутах» він вперше заспіває англійською мовою та виконає легендарний хіт Whitney Houston – «I Have Nothing». Зараз Сюй дуже стурбований тим, що відбувається у його рідній країні та у світі, він не бачився з батьками та рідними вже довгий час, а тому не приховує, що перед виходом на сцену йому важко справитися з хвилюванням та емоціями: «Шкода, що мого успіху все ще не можуть побачити мої рідні. Тепер проблема з вірусом, на жаль, торкнулася і України. Я полюбив цю країну, хочу своїм виступом дати підтримку усім людям, вірю, що ми переможемо цю хворобу – і все буде добре», - зізнався учасник. Чи вдасться йому перебороти свої хвилювання та зайняти омріяне місце на стільцях чвертьфіналістів, побачимо вже у неділю.

Також, за результатами минулого ефіру – першого епізоду «нокаутів» - Дан Балан скористався правом «крадіжки» та забрав до своєї команди зірку серіалу «Школа» Марію Кондратенко. Відтак вона автоматично потрапила до прямих ефірів та змагатиметься за перемогу у вокальному шоу у команді Дана Балана.

Нагадаємо, стало відомо, що у зв’язку з продовженням карантину через COVID-19 на телеканалі «1+1» прийнято рішення внести зміни до графіку трансляції вокального шоу «Голос країни». Прямі ефіри ювілейного сезону шоу, які були заплановані на 5,12 та 19 квітня, переносяться та відбудуться без глядачів. Кожен, хто придбав квиток на прямі ефіри та генеральні репетиції «Голосу країни-10», зможе використати його, відвідавши будь-яке інше шоу телеканалу «1+1», зйомки якого відбудуться після завершення карантину. Також глядачі зможуть повернути квитки.

Більше інформації про повернення та можливість використання придбаних квитків можна отримати у головного дистриб’ютора проекту – Kontramarka.ua.

Дивіться вокальне шоу “Голос країни-10” щонеділі о 21:00 на каналі “1+1”.