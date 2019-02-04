Голос країни 9: дівчина на інвалідному візку довела Монатіка до сліз

Видео: Магдалена Паскар – "Human" – выбор вслепую – Голос страны 9 сезон (youtube.com/Голос країни)

В воскресенье, 3 февраля, на канале 1+1 состоялся третий выпуск 9 сезона шоу Голос Країни - звездные тренеры продолжают набирать участников в свои команды на этапе слепых прослушиваний. 18-летняя девушка из села в Одесской области Магдалена Паскар настолько растрогала судей, что некоторые из них не смогли сдержать слез.

Юная участница имеет ограниченные возможности и передвигается на инвалидной коляске, однако решилась все же попробовать свои силы на проекте на общих основаниях. При этом Магдалена занимается вокалов всего год, а на занятия в соседнее село ее возит мама.

"Музыка помогает мне не сдаваться. Я бы хотела вдохновлять других идти к своей цели и, даже когда очень тяжело, не сдаваться", - отметила Паскар.

Кадр из видео (youtube.com/Голос країни)

Девушка великолепно исполнила известную композицию "Human" певца Rag’n'Bone Man и сумела развернуть к себе кресла трех судей - Потапа, Монатика и Дана Балана.

Увидев, что она находится на сцене в коляске, они очень расчувствовались, а Монатик и вовсе не смог сдержаться и плакал на камеру.

"Такие особенные люди, как ты, мотивируют нас и напоминают о том, что ничего невозможного в мире нет", – растроганно сказал он.

Кадр из видео (youtube.com/Голос країни)

Отметим, что участница выбрала своим тренером именно Дмитрия Монатика, чему он был очень рад и вышел на сцену обнять и поцеловать Магдалену. Потап также последовал его примеру и сердечно поздравил ее.

"Ты - смелая. Ты вышла на сцену проверить саму себя и доказать, что ты сильнее других. Ты сделала то, чего другие могли бы бояться", – похвалила начинающую певицу Тина Кароль.

"Магдалена, вы настоящий артист. И вы настоящий пример силы. Через музыку вы входите в какое-то волшебное пространство, где вы счастливы", - отметил Дан Балан.

Кадр из видео (youtube.com/Голос країни)

Многие пользователи сети также похвалили девушку в комментариях под видео и подчеркнули, что она "влезла в душу" и заставила расплакаться. Хотя некоторые предположили, что судьи заранее знали об особенности участницы и все было несколько постановочным.

Напомним, мы сообщали, кто прошел на Голос країни 2019 - итог "слепых прослушиваний" третьего эфира.

Также новый тренер Dan Balan поделился своими эмоциями и впечатлениями от участия в качестве судьи в подобном масштабном проекте, як Голос країни 9.

.Кстати, MONATIK показал "бой" с Баланом на Голосі країни 9.

Dan Balan и MONATIK презентовали "Голос країни 2019" (видео: РБК-Украина)