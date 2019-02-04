Голос країни 9: дівчина на інвалідному візку довела Монатіка до сліз

Відео: Магдалена Паскар – "Human" – вибір наосліп – Голос країни 9 сезон (youtube.com/Голос країни)

У неділю, 3 лютого, на каналі 1+1 відбувся третій випуск 9 сезону шоу Голос Країни - зіркові тренери продовжують набирати учасників у свої команди на етапі сліпих прослуховувань. 18-річна дівчина з села в Одеській області Магдалена Паскар настільки зворушила суддів, що деякі з них не змогли стримати сліз.

Юна учасниця має обмежені можливості і пересувається на інвалідному візку, однак зважилася все ж спробувати свої сили на проекті на загальних підставах. При цьому Магдалена займається вокалом всього рік, а на заняття в сусіднє село її возить мама.

"Музика допомагає мені не здаватися. Я б хотіла надихати інших йти до своєї мети і, навіть коли дуже важко, не здаватися", - зазначила Паскар.

Кадр з відео (youtube.com/Голос країни)

Дівчина чудово виконала відому композицію "Human" співака Rag'n'Bone Man і зуміла розгорнути до себе крісла трьох суддів - Потапа, Монатіка і Дана Балана.

Побачивши, що вона знаходиться на сцені в колясці, вони дуже розчулилися, а Монатік і зовсім не зміг стриматися і плакав на камеру.

"Такі особливі люди, як ти, мотивують нас і нагадують про те, що нічого неможливого в світі немає", – розчулено сказав він.

Кадр з відео (youtube.com/Голос країни)

Зазначимо, що учасниця обрала своїм тренером саме Дмитра Монатіка, чому він був дуже радий і вийшов на сцену обійняти і поцілувати Магдалену. Потап також послідував його прикладу і сердечно привітав її.

"Ти - смілива. Ти вийшла на сцену перевірити саму себе і довести, що ти сильніша за інших. Ти зробила те, чого інші могли б боятися", – похвалила починаючу співачку Тіну Кароль.

"Магдалена, ви справжній артист. Та ви справжній приклад сили. Через музику ви входите в якийсь чарівний простір, де ви щасливі", - зазначив Дан Балан.

Кадр з відео (youtube.com/Голос країни)

Багато користувачів мережі також похвалили дівчину в коментарях під відео і підкреслили, що вона "влізла в душу" і змусила розплакатися. Хоча деякі припустили, що судді заздалегідь знали про особливості учасниці і все було дещо постановочним.

Нагадаємо, ми повідомляли, хто пройшов на Голос країни 2019 - підсумок "сліпих прослуховувань" третього ефіру.

Також новий тренер Dan Balan поділився своїми емоціями та враженнями від участі в якості судді у такому масштабному проекті, як Голос країни 9.

.До речі, MONATIK показав "бій" з Баланом на Голосі країни 9.

Dan Balan і MONATIK презентували "Голос країни 2019 (фото: РБК-Україна)