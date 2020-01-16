Голос країни-10: Потап, Каменських, Монатік, Кароль та Дан Балан висловилися про стратегію перемоги

Потап і Настя Каменських у суддівських кріслах шоу Голос країни (фото: 1+1)

Шанувальників шоу Голос країни чекає насичений новий сезон

Вже 19 січня о 21:00 на телеканалі «1+1» стартує десятий ювілейний сезон Голосу країни 10, який стане головною вокальною боротьбою епохи. На телеглядачів чекає найсильніший відбір вокалістів за всю історію проекту: кастинги по всій Україні, учасники з усього світу, потужні голоси, унікальні тембри та життєві історії, які вражають. Напередодні десятого сезону тренери поділились, які саме голоси шукають і яку стратегію для перемоги обрали.

Найдосвідченіший тренер проекту Тіна Кароль розповіла, кого шукає у свою команду та зробила неочікуване зізнання: «Це не тільки ювілейний сезон, а справжня битва епохи. Всі вокалісти амбітні, емоційні, артистичні. З різними долями, але спільною метою - вести за собою людей на сторону добра. У них не просто сильні голоси - пісні ллються з серця. Впевнена, на сцені Голосу країни спалахне нова зірка. Під час сліпих прослуховувань я побачила її серед учасників і навіть замислилася над тим, щоб взяти під своє крило вокаліста як продюсер».

ПТП, який у цьому сезоні зайняв подвійне крісло разом зі своєю дружиною NK, сказав, що вони прийшли на проект заради того, щоб допомагати співакам розкриватися, продемонструвати весь свій потенціал: «Ми дуже щасливі і знаємо, що щаслива людина - реалізована. Тому ми хочемо набрати в команду артистів, які прагнуть власного внутрішнього апгрейду. Ми в пошуках класних співаків, які хочуть мінятися. Наше супер-завдання не просто працювати зі своєю командою впродовж проекту, а зробити так, щоб виходячи з Голос країни наші учасники знали, як досягти успіху поза ним».

А NK поділилась, кого очікує знайти: «Я шукаю особистостей яскравих і готових перемогти не лише у шоу, а й над собою та своїми страхами. А моя місія – їм у цьому допомогти. Звичайно, голос має дуже важливу роль в цьому шоу, але, як підказує мій тренерський досвід, важливо, і те, як людина тримається на сцені, як вона рухається, яку енергетику передає».

Мультиартист MONATIK поділився власною стратегією, яка має привести його до перемоги: «Для мене це дуже довгоочікуванний сезон і звичайно, що я прийшов перемагати, як і кожен з тренерів. Стратегія в мене не змінюється з року і рік. Я вже 2-й рік у «Голосі країни» і 2 роки я був на «Голос. Діти», і там і тут - працювати з душею, працювати на повну, працювати на максимум, надихати, і надихатись учасниками. Створювати щось нове, відкривати таке, що раніше здавалось неможливим».

Dan Balan розповів, що буде намагатися відчути «свого» вокаліста: «Мені для початку потрібно відчути енергетику виконавця, а стратегії та план по змаганню за учасника виходить на другий план. Для мене «Голос країни» – це проект перш за все про голос, про можливість відчути виконавця та зрозуміти, що саме я можу допомогти розкрити його талант».

Нагадаємо, у суддівських кріслах глядачі телеканалу «1+1» побачать Тіну Кароль, яка є рекордсменкою за кількістю перемог; Дана Балана, який приєднався до команди Голосу країни минулого сезону, та попри те, що був новачком, зміг вибороти перемогу; MONATIK, який вже втретє стане тренером вокального шоу та не втрачає надії здобути першість у ювілейному сезоні та вперше за всю історію дорослого Голосу країни у подвійному кріслі за перемогу змагатимуться одразу два тренери – подружжя ПТП і NK.

Хто зможе привести своїх підопічних до перемоги у найголовнішій битві епохи – ювілейного сезону Голосу країни-10 дізнаємось незабаром.