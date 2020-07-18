ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Голлівудська пара: Дмитро Комаров підкорив рідкісним світським виходом з красунею дружиною

Субота 18 липня 2020 10:58
Голлівудська пара: Дмитро Комаров підкорив рідкісним світським виходом з красунею дружиною
Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/komarovmir)
Автор: Марина Настевич

Ефектна пара пройшлася по червоній доріжці на 15-річчі Світського життя

За час тривалого карантину всі вже упели трохи призабути, що таке концерти і світські виходи. Так що яскрава вечірка в ботсаду з нагоди 15-річчя програми "Світське життя" з Катею Осадчою стала для зірок відмінним приводом нарешті вигуляти нові наряди і вийти на сцену. Порадували рідкісним спільним виходом і телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров і його дружина Олександра Кучеренко.

Пара ефектно пройшлася по червоній доріжці і з задоволенням позувала фотографам. Так, незмінний ведучий "Світу навиворіт" вдягнул стильний картатий костюм в світлих тонах, який доповнив шовковою сорочкою і коричневими шкіряними черевиками.

А модель і телеведуча Кучеренко блищала в ніжному літньому платті з квітковим принтом і модними рукавами-буфами з нової колекції Katerina Rutman весна-літо 2020.

Голлівудська пара: Дмитро Комаров підкорив рідкісним світським виходом з красунею дружиною

Свій ефектний аутфит Олександра доповнила босоніжками на шнурівці, маленькою стьобаною сумочкою на плече і витонченими прикрасами. Волосся дівчина зібрала в хвіст, завивши їх в красиві локони, а макіяж зробила з акцентом на очі.

Подружжя зворушливо трималися за руки і щасливо посміхалися на камеру.

"Якийсь красунчик в костюмі посмів взяти мене за руку @komarovmir, ти не знаєш, хто він?) P. S. Дякую @svitsketv за гарний концерт в Ботанічному саду до 15-річчя програми! В ефірі скоро на 1+1", - прокоментувала фото Саша.

Голлівудська пара: Дмитро Комаров підкорив рідкісним світським виходом з красунею дружиною

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка захопили стильним виходом у світ (фото: instagram.com/aakucherenko)

Користувачі мережі в черговий раз відзначили, що Діма і Саша - дуже красива пара, а на цьому фото ніби зірки Голлівуду, і не поскупилися на теплі слова.

  • Пара дуже красива! Ви прекрасні! Щастя та гарних діток!
  • Так... Красунчик не те слово. І ви Саша дуже красива дівчина. І пара ви просто вогонь
  • Ніби з золотою палицею в руках
  • Незвично бачити такого офіційного Дмитра
  • Як здорово !!!!Щастя вам вам хлопці!!!!!!
  • Дуже красиві!
  • Космос!
  • Альо вже файні
  • Барбі і Кен
  • Шалено красива пара. Я вами захоплююся
  • Краща дружина для людини з великим серцем @komarovmir
  • Чудова пара
  • Які ж ви гарні! Будьте щасливі!

Голлівудська пара: Дмитро Комаров підкорив рідкісним світським виходом з красунею дружиною

Скріншот коментарів

Раніше Дмитро Комаров розповів, як робив коханій пропозицію - для цього ведучий вибрав політ на вертольоті над Києвом.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Дмитрий КомаровАлександра Кучеренко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся