"Голенький на кухні": Потап зачитав вітальний реп для українок

Репер натякнув чоловікам, які подарунки бажають їх другі половинки на 8 березня
Певец и продюсер Потап, который недавно впечатлил поклонников спортивными талантами, одним из первых решил поздравить украинских женщин с праздником весны и красоты. Рано утром, облачившись в замшевую куртку с бахромой на голое тело репер зачитал для украинок поздравительные строчки в свойственном ему стиле, а видео выложил на своей странице в Instagram. Всем женщинам он пожелал весны до бесконечности, а мужчинам напомнил, какие подарки стоит подарить любимым.
Девочки для вас!
У 8 марта есть свои стандарты
Своди ее на ужин, закажите таратар
Будь лучшим ее мужем - отвези в "Кантартер",
Проиграй ей в карты, погуляйте в парке
У 8 марта есть свои стандарты
Подари ей танец из контампорари арта
Голенький на кухне, на тебе есть фартук
Хочешь угадать? То купи на фарты
То купи ей тюльпаны-паны, тюль-паны
Несут дамам, дамам пацаны
Возьми восьмерочку на бок уложи
Для бесконечности весны
Еще раз, тюльпаны-паны, тюль-паны
Несут дамам, дамам пацаны
Возьми восьмерочку на бок уложи
Для бесконечности весны
Поздравляю вас с праздником весны!
Подписчицы поблагодарили за оригинальное поздравление от кумира и весеннее настроение.
Стоит отметить, что репер, который любит эпатировать публику недавно предстал перед поклонниками в измененном имидже, дополнив фото в соцсетях странным хэштегом #гей.
Напомним, ранее Потап и Дорофеева снялись вместе в необычной локации - на лестничной площадке. Оба исполнителя показывали стильные образы.