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"Голенький на кухні": Потап зачитав вітальний реп для українок


Репер натякнув чоловікам, які подарунки бажають їх другі половинки на 8 березня

Певец и продюсер Потап, который недавно впечатлил поклонников спортивными талантами, одним из первых решил поздравить украинских женщин с праздником весны и красоты. Рано утром, облачившись в замшевую куртку с бахромой на голое тело репер зачитал для украинок поздравительные строчки в свойственном ему стиле, а видео выложил на своей странице в Instagram. Всем женщинам он пожелал весны до бесконечности, а мужчинам напомнил, какие подарки стоит подарить любимым.

Девочки для вас!
У 8 марта есть свои стандарты
Своди ее на ужин, закажите таратар
Будь лучшим ее мужем - отвези в "Кантартер",
Проиграй ей в карты, погуляйте в парке
У 8 марта есть свои стандарты
Подари ей танец из контампорари арта
Голенький на кухне, на тебе есть фартук
Хочешь угадать? То купи на фарты
То купи ей тюльпаны-паны, тюль-паны
Несут дамам, дамам пацаны
Возьми восьмерочку на бок уложи
Для бесконечности весны
Еще раз, тюльпаны-паны, тюль-паны
Несут дамам, дамам пацаны
Возьми восьмерочку на бок уложи
Для бесконечности весны

Поздравляю вас с праздником весны!

Подписчицы поблагодарили за оригинальное поздравление от кумира и весеннее настроение.

  • "Дякую!!!!" - bahytsyzdykova
  • "Круто спасибо", - sofia2008__2008
  • "Спасибо! Нравиться как ты поешь эту песню для нас", - viktoriyaklochai
  • "Спасибо Потапчик!!" - alenabalaschova
  • "Спасибо))) Очень приятно", - lika_zair
  • "Клас!!!" - olgaozarko8810
  • "красавчик)))" - _kale_riya_
  • "Класс))) Спасибо огромное!!!" - katiukha_kryzhanovskaia
  • "Очень оригинально и здорово!!!!" - t3750806.
  • "Ой бабоньки, нас поздравил наш народный певец, а теперь, после поздравлений, в кабак отмечать", - yaska23best

Стоит отметить, что репер, который любит эпатировать публику недавно предстал перед поклонниками в измененном имидже, дополнив фото в соцсетях странным хэштегом #гей.

Напомним, ранее Потап и Дорофеева снялись вместе в необычной локации - на лестничной площадке. Оба исполнителя показывали стильные образы. 

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