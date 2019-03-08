"Голенький на кухні": Потап зачитав вітальний реп для українок

Репер натякнув чоловікам, які подарунки бажають їх другі половинки на 8 березня

Певец и продюсер Потап, который недавно впечатлил поклонников спортивными талантами, одним из первых решил поздравить украинских женщин с праздником весны и красоты. Рано утром, облачившись в замшевую куртку с бахромой на голое тело репер зачитал для украинок поздравительные строчки в свойственном ему стиле, а видео выложил на своей странице в Instagram. Всем женщинам он пожелал весны до бесконечности, а мужчинам напомнил, какие подарки стоит подарить любимым.

Девочки для вас!

У 8 марта есть свои стандарты

Своди ее на ужин, закажите таратар

Будь лучшим ее мужем - отвези в "Кантартер",

Проиграй ей в карты, погуляйте в парке

У 8 марта есть свои стандарты

Подари ей танец из контампорари арта

Голенький на кухне, на тебе есть фартук

Хочешь угадать? То купи на фарты

То купи ей тюльпаны-паны, тюль-паны

Несут дамам, дамам пацаны

Возьми восьмерочку на бок уложи

Для бесконечности весны

Еще раз, тюльпаны-паны, тюль-паны

Несут дамам, дамам пацаны

Возьми восьмерочку на бок уложи

Для бесконечности весны

Поздравляю вас с праздником весны!

Подписчицы поблагодарили за оригинальное поздравление от кумира и весеннее настроение.

"Дякую!!!!" - bahytsyzdykova

"Круто спасибо", - sofia2008__2008

"Спасибо! Нравиться как ты поешь эту песню для нас", - viktoriyaklochai

"Спасибо Потапчик!!" - alenabalaschova

"Спасибо))) Очень приятно", - lika_zair

"Клас!!!" - olgaozarko8810

"красавчик)))" - _kale_riya_

"Класс))) Спасибо огромное!!!" - katiukha_kryzhanovskaia

"Очень оригинально и здорово!!!!" - t3750806.

"Ой бабоньки, нас поздравил наш народный певец, а теперь, после поздравлений, в кабак отмечать", - yaska23best

Стоит отметить, что репер, который любит эпатировать публику недавно предстал перед поклонниками в измененном имидже, дополнив фото в соцсетях странным хэштегом #гей.

Напомним, ранее Потап и Дорофеева снялись вместе в необычной локации - на лестничной площадке. Оба исполнителя показывали стильные образы.