"Голенький на кухні": Потап зачитав вітальний реп для українок

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Репер натякнув чоловікам, які подарунки бажають їх другі половинки на 8 березня

Співак і продюсер Потап, який нещодавно вразив шанувальників спортивними талантами, одним з перших вирішив привітати українських жінок зі святом весни та краси. Рано вранці, вдягнувшись у замшеву куртку з бахромою на голе тіло репер зачитав для українок вітальні рядки у властивому йому стилі, а відео виклав на своїй сторінці в Instagram. Він побажав усім жінкам весни до нескінченності, а чоловікам нагадав, які подарунки варто подарувати коханим.

Дівчата для вас!

У 8 березня є свої стандарти

Поведи її на вечерю, замовте таратар

Будь кращим її чоловіком - відвези в "Кантартер",

Програй їй в карти, погуляйте в парку

У 8 березня є свої стандарти

Подаруй їй танець з контампорарі арту

Голенький на кухні, на тобі є фартух

Хочеш вгадати? То купи на фарты

Купи їй тюльпани-пани, тюль-пани

Несуть дамам, дамам пацани

Візьми восьмерочку на бік вклади

Для нескінченності весни

Ще раз, тюльпани-пани, тюльпани

Несуть дамам, дамам пацани

Візьми восьмерочку на бік вклади

Для нескінченності весни

Вітаю вас з святом весни!

Подписчицы подякували за оригінальне привітання від кумира і весняний настрій

"Дякую!!!!" - bahytsyzdykova

"Круто спасибі", - sofia2008__2008

"Дякую! Подобається як ти співаєш цю пісню для нас", - viktoriyaklochai

"Спасибі Потапчик!!" - alenabalaschova

"Дякую))) Дуже приємно", - lika_zair

"Клас!!!" - olgaozarko8810

"красунчик)))" - _kale_riya_

"Клас))) Дякую величезне!!!" - katiukha_kryzhanovskaia

"Дуже оригінально і гарно!!!!" - t3750806.

"Ой бабоньки, нас привітав наш народний співак, а тепер, після привітань, в шинок відзначати", - yaska23best

Варто відзначити, що репер, який любить епатувати публіку нещодавно постав перед шанувальниками у зміненому іміджі, доповнивши фото в соцмережах дивним хештегом #гей.

Нагадаємо, раніше Потап і Дорофєєва знялися разом у незвичайній локації - на східцях. Обидва виконавця показували стильні образи.