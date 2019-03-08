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"Голенький на кухні": Потап зачитав вітальний реп для українок

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.03.2019 - 09:49
"Голенький на кухні": Потап зачитав вітальний реп для українок
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Репер натякнув чоловікам, які подарунки бажають їх другі половинки на 8 березня

Співак і продюсер Потап, який нещодавно вразив шанувальників спортивними талантами, одним з перших вирішив привітати українських жінок зі святом весни та краси. Рано вранці, вдягнувшись у замшеву куртку з бахромою на голе тіло репер зачитав для українок вітальні рядки у властивому йому стилі, а відео виклав на своїй сторінці в Instagram. Він побажав усім жінкам весни до нескінченності, а чоловікам нагадав, які подарунки варто подарувати коханим.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#8марта

A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap) on

Дівчата для вас!
У 8 березня є свої стандарти
Поведи її на вечерю, замовте таратар
Будь кращим її чоловіком - відвези в "Кантартер",
Програй їй в карти, погуляйте в парку
У 8 березня є свої стандарти
Подаруй їй танець з контампорарі арту
Голенький на кухні, на тобі є фартух
Хочеш вгадати? То купи на фарты
Купи їй тюльпани-пани, тюль-пани
Несуть дамам, дамам пацани
Візьми восьмерочку на бік вклади
Для нескінченності весни
Ще раз, тюльпани-пани, тюльпани
Несуть дамам, дамам пацани
Візьми восьмерочку на бік вклади
Для нескінченності весни

Вітаю вас з святом весни!

Подписчицы подякували за оригінальне привітання від кумира і весняний настрій

  • "Дякую!!!!" - bahytsyzdykova
  • "Круто спасибі", - sofia2008__2008
  • "Дякую! Подобається як ти співаєш цю пісню для нас", - viktoriyaklochai
  • "Спасибі Потапчик!!" - alenabalaschova
  • "Дякую))) Дуже приємно", - lika_zair
  • "Клас!!!" - olgaozarko8810
  • "красунчик)))" - _kale_riya_
  • "Клас))) Дякую величезне!!!" - katiukha_kryzhanovskaia
  • "Дуже оригінально і гарно!!!!" - t3750806.
  • "Ой бабоньки, нас привітав наш народний співак, а тепер, після привітань, в шинок відзначати", - yaska23best

Варто відзначити, що репер, який любить епатувати публіку нещодавно постав перед шанувальниками у зміненому іміджі, доповнивши фото в соцмережах дивним хештегом #гей.

Нагадаємо, раніше Потап і Дорофєєва знялися разом у незвичайній локації - на східцях. Обидва виконавця показували стильні образи.

Подарунки на 8 березня: що найчастіше дарують українські чоловіки Щоб корисно і небанально: топ-3 варіанти подарунків колегам на 8 березня
Новини України поздравлениеПотап8 марта
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