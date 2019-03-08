"Голенький на кухні": Потап зачитав вітальний реп для українок

Репер натякнув чоловікам, які подарунки бажають їх другі половинки на 8 березня
Співак і продюсер Потап, який нещодавно вразив шанувальників спортивними талантами, одним з перших вирішив привітати українських жінок зі святом весни та краси. Рано вранці, вдягнувшись у замшеву куртку з бахромою на голе тіло репер зачитав для українок вітальні рядки у властивому йому стилі, а відео виклав на своїй сторінці в Instagram. Він побажав усім жінкам весни до нескінченності, а чоловікам нагадав, які подарунки варто подарувати коханим.
Дівчата для вас!
У 8 березня є свої стандарти
Поведи її на вечерю, замовте таратар
Будь кращим її чоловіком - відвези в "Кантартер",
Програй їй в карти, погуляйте в парку
У 8 березня є свої стандарти
Подаруй їй танець з контампорарі арту
Голенький на кухні, на тобі є фартух
Хочеш вгадати? То купи на фарты
Купи їй тюльпани-пани, тюль-пани
Несуть дамам, дамам пацани
Візьми восьмерочку на бік вклади
Для нескінченності весни
Ще раз, тюльпани-пани, тюльпани
Несуть дамам, дамам пацани
Візьми восьмерочку на бік вклади
Для нескінченності весни
Вітаю вас з святом весни!
Подписчицы подякували за оригінальне привітання від кумира і весняний настрій
Варто відзначити, що репер, який любить епатувати публіку нещодавно постав перед шанувальниками у зміненому іміджі, доповнивши фото в соцмережах дивним хештегом #гей.
Нагадаємо, раніше Потап і Дорофєєва знялися разом у незвичайній локації - на східцях. Обидва виконавця показували стильні образи.