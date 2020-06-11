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Гола у ванній: 55-річна Елізабет Херлі показала провокаційне фото на честь свого дня народження

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.06.2020 - 22:32
Гола у ванній: 55-річна Елізабет Херлі показала провокаційне фото на честь свого дня народження
Елізабет Херлі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Актриса все так само прекрасна

Елізабет Херлі, яка відзначила днями свій 55 день народження, вирішила привітати саму себе оригінальним чином. Актриса запостила фото, на якому вона позує оголеною у ванній, наповненою піною. Нічого провокаційного на знімку немає, але виглядає зірка неймовірно спокусливою і молодою. «З днем народження! Це п'ятий день народження, який ми відзначали під час карантину в моїй маленькій групі, включаючи 80-річчя моєї матері і 18-річчя мого сина. Вдячна бути щасливою та здоровою і мати найкращу сім'ю і друзів. Сподіваюся, що одного разу реальне життя знову почнеться».

Гола у ванній: 55-річна Елізабет Херлі показала провокаційне фото на честь свого дня народженняФото на честь дня народження зірки (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Одним з перших зоряну маму привітав син Деміан, який з віком стає копією Херлі. «З днем народження мого близнюка! Моя спільниця назавжди! Я люблю тебе, мамо», – написав він. Цей день зірка провела з родиною у своєму будинку в маєтку Херефордшир, там вона живе з мамою і сином. Потрібно відзначити, що вимушена самоізоляція не надто засмутила зірку. Незважаючи на те, що Елізабет не змогла влаштувати пишну вечірку, вона не сумує. А відпочинок на природі з близькими людьми і як вихованцями – улюблений вид дозвілля вічно молодої красуні.

Гола у ванній: 55-річна Елізабет Херлі показала провокаційне фото на честь свого дня народженняЕлізабет напередодні дня народження (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Шанувальники також не стали мовчати, засипавши Херлі компліментами і побажаннями. Як зазвичай, фолловери відзначили, що актриса виглядає набагато молодше реального віку. Багато хто називав її «дівчинкою», «крихіткою» і в цілому більше 35 ніхто не хотів їй давати. Що ж, коли дивишся на струнке підтягнуте тіло Елізабет в купальниках, якими вона ділиться зі своїми фоловерами, а також на її гладку сиюящую шкіру, по-іншому і не скажеш.

Нагадаємо, напередодні свого дня народження Херлі також опублікувала спокусливі знімки. Вона позує в бікіні леопардового забарвлення, а також блакитному парео з бахромою. Так що рокам здаватися вона явно не має наміру.

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Автор: Lite

Теги Новини України модель
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