"Рік Чебурашки": Седокова підкорила мережу оригінальним новорічним фото

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Шанувальники відзначають, що ялинка дуже оригінально прикрашена

Відома артистка, поп-виконавиця Анна Седокова, яка нещодавно похвалилася "голими" фото, показала свіжий оригінальний знімок. На ньому дівчина зображена поряд з незвичайною новорічною ялинкою, яка прикрашена однаковими іграшками, що зображують головного героя культового радянського мультфільму Чебурашку. Знімок опублікований на сторінці співачки Instagram.

"Мене починають переслідувати вбрані ялинки) Я пропустила момент, коли їх почали прикрашати на початку грудня) Як би раніше ніхто до 30 не згадав про неї, а сьогодні 10 грудня, і вони вже скрізь стоять!" – обурюється співачка.

Седокова також пообіцяла встановити ялинку 30-го грудня.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/annasedokova

Фото: (instagram.com/annasedokova)

Під знімком артистки багато хто став обговорювати не тільки оригінальність прикрас символу Нового року, але і зовнішність артистки. Прихильники звернули увагу на руки співачки і зазначили, що це єдина ознака старіння Сєдокової. Варто відзначити, що співачці зараз 35 років.

"Красива", "Шикарна жінка", "Красуня", "Вік тільки рука видає", "Чудова", "Чарівна", "Ось тут ти красива, а не шлю...", — пишуть фанати.

Окрему увагу шанувальники звернули на задній фон, а саме на ялинку, прикрашену Чебурашками.

"Це Чебурель", "Рік Чебурашки", "Чебурахнулась", "Є думка, що Чебурашка — це миша", "Нижній Чебурашка кудись не туди дивиться", — пишуть в мережі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/annasedokova

Нагадаємо, що раніше Седокова висловилася про спір за спадщину колишнього чоловіка.

Раніше Сєдокова поділилася корисними порадами для дівчат.

Відео: РБК-Україна