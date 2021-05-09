Go_A провели першу репетицію номера для Євробачення і показали, як проводять час у Роттердамі

Український гурт Go A провів на Ahoy Arena в Роттердамі першу репетицію свого конкурсного номера на Євробачення 2021 , на якому "запалить" з піснею "Шум" (Shum). Сам же виступ відбудеться в першому півфіналі 18 травня.

Музиканти одягалися в концертні вбрання, і відточували шоу. Як видно на кадрах, для виступу Go A підібрали не тільки яскравий відеоряд - інсталяція транслюватиметься на величезному екрані за самими артистами, а й драйвовий танцювальний номер з люмінесцентними обручами в руках.

На артистах одяг в біло-чорних тонах з етноелементами, а солістка групи Катерина Павленко в чорній сукні та пишному зеленому кожушці-накидці.

Відео: група Go_A провела першу репетицію номера на сцені Євробачення в Роттердамі

Група Go_A відрепетирувала концертний номер для Євробачення на сцені в Роттердамі (фото: eurovision.tv)

Також музиканти у своєму Instagram в stories розповіли подробиці про прибуття в Роттердам, як проводили час перед репетицією, і поділилися першими враженнями.

Відразу після прильоту в аеропорту їм зробили тести на COVID-19, видали спеціальні бейджики учасників Євробачення й активували їх, після чого група з командою вирушила на автобусі в готель для розселення. Артисти показали на відео, як встигли дружно відзначити свій приїзд, які у них номери в готелі, як готуються до виходу на сцену, здійснюють ранкову пробіжку, проводять дозвілля і розігруються і розспівуються.

Катя розповіла, що у своєму номері знайшла листівку в одному з букетів - виявилося, що квіти відправили спеціально для музикантів шанувальники з України.

Також на кадрах видно закулісся Ahoy Arena, і як відриваються інші учасники під час репетиції номера Go_A, а шоу, судячи з усього, дійсно буде видовищним і вражаючим.

Група Go_A в Роттердамі провела першу репетицію номера для Євробачення (фото: instagram.com/stories/go_a_band)