З глибоким декольте і без білизни: Тіна Кароль приголомшила відвертим луком

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка викликала фурор в ефірі популярного шоу

Під час шоу "Танці з зірками 2020" увага глядачів прикута не тільки до учасників та їх виступів, але й до співведучої проекту Тіни Кароль, яка в кожному ефірі радує шанувальників розкішними образами. Так, в третьому випуску, який відбувся 13 вересня, українська поп-діва блищала у відвертому вбранні від британського дизайнера David Koma.

Артистка з'явилася у відвертій чорній сукні, розшитій сріблястими паєтками. Особливої пікантності і перчинки образу додають високий розріз на стегні і глибоке декольте "до пупка", що дозволяє помилуватися на шикарні груди зірки. Зазначимо, що бюстгальтер під наряд Тіна одягати не стала.

Кароль доповнила ефектний лук босоніжками на шпильці, укладеним легкими хвилями волоссям і виразним макіяжем з акцентом на очі.

Тіна Кароль блиснула пишними грудьми у відвертому вбранні на Танцях з зірками 2020 (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники прийшли в захват від побаченого і засипали Тіну компліментами.

Боже, яка богиня

ну що за $ex??!!??

Яка гарна

Шикарна

Яка ж красива

Погляд, пропалюючий душу

Ікона

Карколомна

Мама-кішка

Дуже гаряче

Сьогодні найкращий спосіб....вам йде такий мейк...

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Тіна Кароль з'явилася на обкладинці свого нового альбому "Знайти своїх" у вигляді скульптури, яка символізує стійкість духу і крихкість буття.

До речі, в мережу потрапила особиста телефонна розмова Тіни Кароль і Дана Балана.