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З глибоким декольте і без білизни: Тіна Кароль приголомшила відвертим луком

Понеділок 14 вересня 2020 13:34
З глибоким декольте і без білизни: Тіна Кароль приголомшила відвертим луком
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Співачка викликала фурор в ефірі популярного шоу

Під час шоу "Танці з зірками 2020" увага глядачів прикута не тільки до учасників та їх виступів, але й до співведучої проекту Тіни Кароль, яка в кожному ефірі радує шанувальників розкішними образами. Так, в третьому випуску, який відбувся 13 вересня, українська поп-діва блищала у відвертому вбранні від британського дизайнера David Koma.

Артистка з'явилася у відвертій чорній сукні, розшитій сріблястими паєтками. Особливої пікантності і перчинки образу додають високий розріз на стегні і глибоке декольте "до пупка", що дозволяє помилуватися на шикарні груди зірки. Зазначимо, що бюстгальтер під наряд Тіна одягати не стала.

З глибоким декольте і без білизни: Тіна Кароль приголомшила відвертим лукомЗ глибоким декольте і без білизни: Тіна Кароль приголомшила відвертим луком

Кароль доповнила ефектний лук босоніжками на шпильці, укладеним легкими хвилями волоссям і виразним макіяжем з акцентом на очі.

З глибоким декольте і без білизни: Тіна Кароль приголомшила відвертим лукомЗ глибоким декольте і без білизни: Тіна Кароль приголомшила відвертим лукомЗ глибоким декольте і без білизни: Тіна Кароль приголомшила відвертим луком

Тіна Кароль блиснула пишними грудьми у відвертому вбранні на Танцях з зірками 2020 (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники прийшли в захват від побаченого і засипали Тіну компліментами.

  • Боже, яка богиня
  • ну що за $ex??!!??
  • Яка гарна
  • Шикарна
  • Яка ж красива
  • Погляд, пропалюючий душу
  • Ікона
  • Карколомна
  • Мама-кішка
  • Дуже гаряче
  • Сьогодні найкращий спосіб....вам йде такий мейк...

З глибоким декольте і без білизни: Тіна Кароль приголомшила відвертим луком

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Тіна Кароль з'явилася на обкладинці свого нового альбому "Знайти своїх" у вигляді скульптури, яка символізує стійкість духу і крихкість буття.

До речі, в мережу потрапила особиста телефонна розмова Тіни Кароль і Дана Балана.

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