Очі світяться: іменинниця Катя Осадча похвалилася розкішним букетом від чоловіка

Популярна українська телеведуча Катя Осадча святкує день народження - 12 вересня їй виповнилося 37 років. Напередодні вона влаштувала атмосферну осінню фотосесію з чоловіком та сином, а в сам "день ікс" показала, який перший подарунок отримала. Звичайно ж, його коханій дружині підніс Юрій Горбунов!

На своїй сторінці в Instagram Катя опублікувала домашнє фото, на якому зображена в спортивному костюмі м'ятного кольору, з зібраними в пучок волоссям і без краплі макіяжу на обличчі. В руках іменинниця тримає великий букет квітів і щасливо посміхається.

Теледіва поділилася, що в цей день у неї подвійне свято - адже рівно чотири роки тому коханий зробив їй пропозицію.

Катя Осадча показала, що коханий чоловік подарував їй на день народження (фото: instagram.com/kosadcha)

"Перші квіти завжди від @gorbunovyuriy. Чотири роки тому, у ніч на мій день народження, Юра зробив пропозицію руки і серця :) з роками стаю сентиментальною", - розчулилася Осадча.

Звичайно ж, Катерину тут же почали обсипати привітаннями та теплими побажаннями, у тому числі і зоряні колеги і друзі.

"Катюша, мила моя, з днем народження тебе ! Благоухай ! Ти красуня, радості в кожному дні! обіймаю", - Тіна Кароль.

"Дівчинка прекрасна з днем народження!!!!" - Оля Полякова.

"Катюша!!! З Днем Народження)) очі світяться і це чудово", - Юлія Саніна.

"Катюша, будьте здорові і щасливі! Всього найкращого вашій прекрасній родині", - Даша Астаф'єва.

"З днем народження, Катюша. Найяскравіших тобі звершень і вражень!" - Олена Шоптенко.

Як мило. Мої щирі вітання!

Так романтично. З Днем народження!!! Величезного щастя!

Дуже гарні квіти, найкращі вітання

Який Юрчик молодець

З твоім вдень, фантастична жінка

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Юрій Горбунов не залишився осторонь - шоумен поділився зворушливим сімейним кадром із зробленої напередодні свята фотосесії, на якому зображений щасливий момент з дружиною і синочком Іваном.

Юрій Горбунов розчулив мережу сімейних фото з дружиною і сином (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Пізніше шоумен опублікував чарівний відеоролик, в якому зібрав яскраві і ніжні моменти з коханою дружиною.

"Катруся! З Днем народження!! Будь щасливою!! Ми з Іваном тебе дуже любимо!!" - написав Горбунов, на що Осадча відреагувала сердечками.

Нагадаємо, Катя Осадча підкорила вишуканим осіннім образом напередодні важливої дати - свого дня народження.