"Очі батька, але мій носик": Світлана Тарабарова вперше показала обличчя синочка (відео)

Світлана Тарабарова з чоловіком і сином (фото: прес-сулжба)

Тарабарова презентувала новий кліп на пісню "Падає сніг"

Світла сторона українського шоу-бізнесу Світлана Тарабарова вперше показала свого сина. Малюк Іван, обличчя якого батьки ретельно приховували від сторонніх очей, став головним героєм музичного відео на новорічну пісню "Падає сніг"

"Можливо, як будь-яка мати, я скажу дуже банальні речі: Іван – це диво, його посмішка робить мене щасливою, — поділилася Світлана. — В нього очі батька та ямочки на щічках, але мій носик та характер. Існує багато забобонів з приводу того, чи показувати обличчя дитини. Ми із чоловіком довго вагалися, але все вирішив щасливий випадок: коли я написала дуже теплу новорічну пісню «Падає сніг», то одразу зрозуміла, що відео на неї теж мусить бути теплим, родинним. А коли пісню почув наш син – то одразу вперше в житті почав аплодувати, тож доля головного героя була вирішена миттєво".

TARABAROVA - Падає сніг

Цікава статистика про зйомки:

1 рік 2 місяці та 21 день батьки ховали обличчя сина.

За 10 днів до початку зими народилася пісня "Падає сніг".

За 8 днів до початку зими вирішено знімати відео.

3 хв 21 сек – рівно стільки часу пішло на те, аби Інна Грабар погодилася стати режисером відео (рівно стільки часу грає пісня).

280м2 було прикрашено новорічним декором для створення відповідного настрою.

За 5 днів до початку зими відбулися зйомки відео.

15 друзів прийняли участь у зйомках сцени новорічної вечірки.

За 1 добу до початку зими був завершений монтаж відео.

За 3 години до прем’єри були завершені роботи із пост-продакшну.

Першим подивився та залишився цілком задоволеним результатом Іван.

Фото: Саша Самусевич

Саунд-продюсуванням пісні "Падає сніг" займався Олександр Сосін із TATAMUSIC. Режисером відео виступила Інна Грабар, а стилістом — Євген Кірієнко, який підібрав стильні образи від українських дизайнерів DAFNA MAY, Ariamo Salon і Andreas Moskin.

У своїх соцмережах TARABAROVA висловила окрему подяку друзям, які взяли участь у зйомках кліпу: Соломії Вітвіцькій та Владу Кочаткову, Наталці Карпі, Олені Шоптенко, Тимуру та Інні Мірошниченко, Нікіті Добриніну та Дарії Квітковій, Катеріні Орловій, Олі Сізовій, Катерині Кантемір, Олені Павленко, Олександру Сосіну, Андрію та Олесі Порадовським, Івану Літвінову, Андрію Кадомцеву. І, звичайно ж, співачка подякувала своєму чоловікові Олексію, родині, близьким і всім, хто на світлій стороні музики, а також котеджному комплексу "Белгравия", де проводились зйомки відео, та галереї подарунків "3D Декор" і дизайнеру Олені Боцман за новорічну атмосферу в кадрі.