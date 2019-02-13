"Очі горять": стильна Віра Брежнєва зробила несподіване зізнання

Співачка показала унікальні кадри з закулісся в незвичному для себе образі

Популярная певица Ввера Брежнева, вернувшись со сказочных Мальвивских островов, на которых всегда мечтала побывать, с головой окунулась в трудовые будни. Так, артистка отправилась на гастроли и решила поделится с фанами в Instagram фото из закулисья, попутно раскрыв им личный секрет.

На кадрах звезда запечатлена во время репетиции. На ней простая черная водолазка, укороченные светлые штаны свободного кроя и грубые кожаные ботинки в стиле милитари. Кстати, именно они стали объектом желания многих подписчиков исполнительницы, которые живо интересовались, где можно приобрести подобную модель обуви.

"Репетиции - неотъемлемая часть нашей работы. Но я люблю их не меньше, чем сами концерты", - призналась певица.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Поклонники обратили внимание не только на стильный внешний вид Веры, но и отметили ее трудолюбие и самоотдачу, с которой она всегда работает на сцене.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"Лучезарная", "Всегда на позитиве", "Вера в импровизации!", "Верочка, выглядит, как школьница", "Профессионально", "Красивая и счастливая", "Не устаю поражаться вашему позитивному настрою, теплым постам в соцсетях и вашей степени открытости зрителю! Вы крутая!", "Глаза… горят!", "Какая классная, неформатная", - писали восхищенные комментаторы.

Ранее Вера Брежнева предстала перед поклонниками в образе "гопницы" и развеселила задорной подписью к своему неформальному фото.

К слову, старшая дочь Веры Брежневой, по примеру звездной мамы, решила продемонстрировать свой певческий талант и даже опубликовала запись песни в собственном исполнении.

Видео: РБК-Украина