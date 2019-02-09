Очі горять: Каменських з величезним букетом троянд захопила мережу

Цього разу співачка не стала оголятися для ефектного знімка
Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая недавно устроила фотосет в эффектном образе хиппи, восхитила поклонников ярким фото, опубликовав его в социальной сети Facebook.
На этот раз певица не стала оголяться для создания эффектного снимка. На новой фотографии Каменских позирует с большим букетом из красных роз, искренне улыбаясь.
Подписчикам фото понравилось, некоторые отметили, что у Насти даже "глаза горят" на этом снимке, чувствуется, что исполнительница испытывала неподдельную радость в тот момент:
"Милашка";
"Крутые розы";
"Бомбезная";
"Насть, ты шикарна, просто мечта!";
"Глаза горят";
"Превосходная";
"Всегда выглядишь на все 100. Красивая, женственная, сексуальная"
Скриншот: (instagram.com/kamenskux)
Напомним, что ранее Настя Каменских высказалась о вероятности создании нового дуэта.
Кстати, певица восхитила поклонников новым образом в воздушном платье. Фолловеры отметили постройневшую фигуру звезды.
А еще недавно, Настя Каменских получила массу комплиментов от подписчиков за красивые длинные ноги.
Видео: РБК-Украина