Очі горять: Каменських з величезним букетом троянд захопила мережу

Цього разу співачка не стала оголятися для ефектного знімка

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая недавно устроила фотосет в эффектном образе хиппи, восхитила поклонников ярким фото, опубликовав его в социальной сети Facebook.

На этот раз певица не стала оголяться для создания эффектного снимка. На новой фотографии Каменских позирует с большим букетом из красных роз, искренне улыбаясь.

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Подписчикам фото понравилось, некоторые отметили, что у Насти даже "глаза горят" на этом снимке, чувствуется, что исполнительница испытывала неподдельную радость в тот момент:

"Милашка";

"Крутые розы";

"Бомбезная";

"Насть, ты шикарна, просто мечта!";

"Глаза горят";

"Превосходная";

"Всегда выглядишь на все 100. Красивая, женственная, сексуальная"

Скриншот: (instagram.com/kamenskux)

Напомним, что ранее Настя Каменских высказалась о вероятности создании нового дуэта.

Кстати, певица восхитила поклонников новым образом в воздушном платье. Фолловеры отметили постройневшую фигуру звезды.

А еще недавно, Настя Каменских получила массу комплиментов от подписчиков за красивые длинные ноги.

Видео: РБК-Украина