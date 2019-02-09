Очі горять: Каменських з величезним букетом троянд захопила мережу

Цього разу співачка не стала оголятися для ефектного знімка
Популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно влаштувала фотосет в ефектному образі хіпі, захопила шанувальників яскравим фото, опублікувавши його у соціальній мережі Facebook.
На цей раз співачка не стала оголятися для створення ефектного знімка. На новій фотографії Каменських позує з великим букетом червоних троянд, щиро посміхаючись.
Фото: (instagram.com/kamenskux)
Підписникам фото сподобалося, деякі зазначили, що у Насті навіть "очі горять" на цьому знімку, відчувається, що виконавиця відчувала непідробну радість у той момент:
"Мілашка";
"Круті троянди";
"Бомбезна";
"Насть, ти шикарна, просто мрія!";
"Очі горять";
"Чудова";
"Завжди виглядаєш на всі 100. Красива, жіночна, сексуальна"
Скріншот: (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських висловилася про ймовірность створення нового дуету.
До речі, співачка вразила шанувальників новим образом у повітряному платті. Фолловери відзначили струнку фігуру зірки.
А ще недавно, Настя Каменських отримала масу компліментів від підписників за красиві довгі ноги.
Відео: РБК-Україна