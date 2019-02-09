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Очі горять: Каменських з величезним букетом троянд захопила мережу

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.02.2019 - 13:56
Очі горять: Каменських з величезним букетом троянд захопила мережу
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Цього разу співачка не стала оголятися для ефектного знімка

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно влаштувала фотосет в ефектному образі хіпі, захопила шанувальників яскравим фото, опублікувавши його у соціальній мережі Facebook.

На цей раз співачка не стала оголятися для створення ефектного знімка. На новій фотографії Каменських позує з великим букетом червоних троянд, щиро посміхаючись.

Очі горять: Каменських з величезним букетом троянд захопила мережуФото: (instagram.com/kamenskux)

Підписникам фото сподобалося, деякі зазначили, що у Насті навіть "очі горять" на цьому знімку, відчувається, що виконавиця відчувала непідробну радість у той момент:

"Мілашка";

"Круті троянди";

"Бомбезна";

"Насть, ти шикарна, просто мрія!";

"Очі горять";

"Чудова";

"Завжди виглядаєш на всі 100. Красива, жіночна, сексуальна"

Очі горять: Каменських з величезним букетом троянд захопила мережу

Скріншот: (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських висловилася про ймовірность створення нового дуету.

До речі, співачка вразила шанувальників новим образом у повітряному платті. Фолловери відзначили струнку фігуру зірки.

А ще недавно, Настя Каменських отримала масу компліментів від підписників за красиві довгі ноги.

Відео: РБК-Україна

 

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