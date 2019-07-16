Щоб очі горіли: Поліна Логунова розповіла про виховання доньки

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Разом з Дмитром Ступкою вона ростить доньку Богдану

Телеведуча, блогер і бізнес-леді Поліна Логунова разом зі своїм чоловіком, відомим українським актором виховує дворічну донечку Богдану. Пара рідко показує дитину в мережі, і навіть на тих рідкісних кадрах не видно її обличчя.

На новому знімку в своєму Instagram Поліна порадувала новим фото з дівчинкою. Знімок зроблений у ліфті з дзеркалом, при цьому Богдана, як зазвичай, стоїть до камери спиною.

У підписі до публікації Логунова поміркувала про складний баланс у вихованні дітей і розповіла, як виховує свою доньку і до чого прагне. На її думку, діти не повинні бути "тепличними", а також намагатися досягти загального схвалення.

Фото: Поліна Логунова з донькою (instagram.com/polinalogunova)

"Всі так біжать за результатом у своїх дітей))) скільки букв знають, скільки складів складають, скільки мов знає)))і це так смішно! Мені плювати, які відмітки будуть у Богдани, я хочу, щоб її очі горіли, щоб вона мріяла і знала, що робити для мрії. Сильно тепличні діти - в житті не знаходять собі застосування. Діти без любові - сильно злі вовки. Згадайте себе, де ви росли і якими стали. Шукайте того, чого у вас не було. Я хочу, щоб система освіти, в якій росла моя дочка, заохочувала її польоти та ідеї, але й привчала до дисципліни. Я буду вчити її, що ПОДОБАТИСЯ всім не потрібно, Потрібно подобатися собі, любити природу, навколишній світ, святий дух, потрібно вміти зробити таку роботу над собою, щоб робити все через любов, але якщо раптом хтось вирішить зазіхнути на її територію - перегризти артерію, не дозволяючи нікому дати себе в образу. Ось такий складний баланс", - поділилася Поліна.

Більшість підписників згодні з ведучою та дякують за її мудрий підхід, а також діляться своїм досвідом.

Все правильно. У дитини має бути дитинство, а не участь в гонки батьків під назвою "Чия дитина крутіше!". З вашою життєвою позицією і знаннями я більш ніж впевнена, що Богданка виросте хорошою, розумною і доброю дівчинкою

Браво, Поліна! Все б так ставилися до виховання дітей

Правда

Дуже круто, правильно!!! Ще,коли ви сьогодні говорили про це в прямому ефірі,мені дуже сподобалася така позиція!! Позиція якої я дотримуюся! І дай Бог щоб так і було

Мене батьки цього не вчили

У мене нема дітей, але я впевнена, що це правильна позиція Мене Батьки цього всього не навчили, вчуся сама. Але все одно шалено вдячна їм.

Супер мама!

Золоті слова

Скріншот коментарів (instagram.com/polinalogunova)

Фото: Поліна Логунова з донькою (instagram.com/polinalogunova)

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