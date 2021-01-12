Очей не відірвати: Юлія Саніна розчулила фанатів щирим фото з заснулим сином

Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss/)

Українська співачка Юлія Саніна щедро ділиться не тільки плодами своєї творчості на сцені, ще вона обожнює присвячувати численну армію своїх шанувальників в особисте життя.

Фанати Саніної відповідають їй взаємністю: мало яка сім'я в українському шоу-бізнесі так обласкана компліментами від фолоферів в соцмережах.

Нещодавно Юлія зі своїми чоловіками побувала в Єгипті. Відразу після фіналу проекту "Танці з зірками", в якому Саніної не вистачило зовсім трохи, щоб забрати перемогу собі, разом з родиною співачка полетіла розслабитися і набратися нових сил.

Зірка весь час радувала шанувальників гарячими знімками з сонячної країни: з чоловіком і сином вони каталися на яхті відкритому морі, просто купалися і валялися на пляжі.

А тепер у Юлії, мабуть, в пориві ностальгії з'явилося бажання показати спонтанний знімок - в рушниках, вони з сином гріються на сонечку після моря. Малюк навіть заснув. Несподівані кадри - найбільш вдалі!

Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Я не пам'ятаю, про що думала в той момент. Пам'ятаю тільки відчуття: солоні бризки, вітер, втомлені ми, запах моря... Дякую за знімок, люблю, коли ти бачиш той самий "момент", - написала Саніна, звернувшись до чоловіка, який сфотографував сім'ю.

Фанати оцінили фото і пожартували, що з нього можна робити mood-мем. А ще подякував Юлію за натхнення.

Ви такі гарні. Очей не відірвати!

Любов, турбота і свобода

Вау!

Нагадаємо, нещодавно Юлія Саніна спантеличила фанатів новим татуюванням і заговорила про розставання.