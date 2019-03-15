Очей не відірвати: Ані Лорак в облягаючому боді показала пишні форми

Співачка постала перед шанувальниками у суперечливих образах
Ани Лорак, которая ранее озадачила фанатов фото с книгой, показала новый волнующий снимок в облегающем боди, чем вызвала восторженные отзывы поклонников. Также певица опубликовала в своем Instagram кадр, на котором предстала совсем в другой образе - уверенной и решительной красотки в ярко-красном плаще.
Первое фото исполнено в черно-белых тонах. На нем звезда склонила одно колено и задумчиво опустила глаза.
Фото: instagram.com/anilorak
Второе - пронзительный взгляд и сжатые кулаки.
"Когда слов не надо, достаточно взгляда!" - подписала кадр Лорак.
Фото: instagram.com/anilorak
В комментариях к фото поклонники артистки осыпают ее комплиментами и буквально признаются в любви, сравнивая ее с богиней и гостьей из космоса. В то же время присутствует и просьба быть более скромной в подборе нарядов:
Как сообщалось ранее, недавно Ани Лорак поделилась в сети стильной фотосессией с дочкой, сделанной специально для нового выпуска "Кенгуру".
Также мы писали о том, что ранее Ани Лорак показала, как нарушает свою строгую диету.
Напомним, недавно Ани Лорак удивила роскошным бюстом в облегающем топе.