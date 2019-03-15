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Очей не відірвати: Ані Лорак в облягаючому боді показала пишні форми


Співачка постала перед шанувальниками у суперечливих образах

Ани Лорак, которая ранее озадачила фанатов фото с книгой, показала новый волнующий снимок в облегающем боди, чем вызвала восторженные отзывы поклонников. Также певица опубликовала в своем Instagram кадр, на котором предстала совсем в другой образе - уверенной и решительной красотки в ярко-красном плаще.

Первое фото исполнено в черно-белых тонах. На нем звезда склонила одно колено и задумчиво опустила глаза.

Фото: instagram.com/anilorak

Второе - пронзительный взгляд и сжатые кулаки. 

"Когда слов не надо, достаточно взгляда!" - подписала кадр Лорак. 

Фото: instagram.com/anilorak

В комментариях к фото поклонники артистки осыпают ее комплиментами и буквально признаются в любви, сравнивая ее с богиней и гостьей из космоса. В то же время присутствует и просьба быть более скромной в подборе нарядов:

  • "Ты самая красивая, твои песни сумашедшие и не реальные! Ты DIVA";
  • "Конфетка!"
  • "Просто Богиня!"
  • "Все песни исполнены с такой душой! Мурашки по коже! Нет в мире лучшей женщины, которая их поет! Всех вам благ и успехов! Так держать! Просто кумир!"
  • "Очень яркая натура Ани!"
  • "Для певицы слишком откровенный костюм! На сцене перед публикой нужно как то поаккуратней! Нужно уважать зрителя!"
  • "Хорошенькая!"
  • "Ани, твой голос как вселенная, ты словно богиня спустилась из космоса!"
  • "Безумная";
  • "Красотка и вообще хороший человек"...

Как сообщалось ранее, недавно Ани Лорак поделилась в сети стильной фотосессией с дочкой, сделанной специально для нового выпуска "Кенгуру".

Также мы писали о том, что ранее Ани Лорак показала, как нарушает свою строгую диету.

Напомним, недавно Ани Лорак удивила роскошным бюстом в облегающем топе.

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