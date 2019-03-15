Очей не відірвати: Ані Лорак в облягаючому боді показала пишні форми

Співачка постала перед шанувальниками у суперечливих образах

Ани Лорак, которая ранее озадачила фанатов фото с книгой, показала новый волнующий снимок в облегающем боди, чем вызвала восторженные отзывы поклонников. Также певица опубликовала в своем Instagram кадр, на котором предстала совсем в другой образе - уверенной и решительной красотки в ярко-красном плаще.

Первое фото исполнено в черно-белых тонах. На нем звезда склонила одно колено и задумчиво опустила глаза.

Фото: instagram.com/anilorak

Второе - пронзительный взгляд и сжатые кулаки.

"Когда слов не надо, достаточно взгляда!" - подписала кадр Лорак.

Фото: instagram.com/anilorak

В комментариях к фото поклонники артистки осыпают ее комплиментами и буквально признаются в любви, сравнивая ее с богиней и гостьей из космоса. В то же время присутствует и просьба быть более скромной в подборе нарядов:

"Ты самая красивая, твои песни сумашедшие и не реальные! Ты DIVA";

"Конфетка!"

"Просто Богиня!"

"Все песни исполнены с такой душой! Мурашки по коже! Нет в мире лучшей женщины, которая их поет! Всех вам благ и успехов! Так держать! Просто кумир!"

"Очень яркая натура Ани!"

"Для певицы слишком откровенный костюм! На сцене перед публикой нужно как то поаккуратней! Нужно уважать зрителя!"

"Хорошенькая!"

"Ани, твой голос как вселенная, ты словно богиня спустилась из космоса!"

"Безумная";

"Красотка и вообще хороший человек"...

Как сообщалось ранее, недавно Ани Лорак поделилась в сети стильной фотосессией с дочкой, сделанной специально для нового выпуска "Кенгуру".

Также мы писали о том, что ранее Ани Лорак показала, как нарушает свою строгую диету.

Напомним, недавно Ани Лорак удивила роскошным бюстом в облегающем топе.