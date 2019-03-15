Очей не відірвати: Ані Лорак в облягаючому боді показала пишні форми

Співачка постала перед шанувальниками у суперечливих образах
Ані Лорак, яка раніше спантеличила фанатів фото із книгою, показала новий хвилюючий знімок в облягаючому боді, чим викликала захоплені відгуки шанувальників. Також співачка опублікувала у своєму Instagram кадр, на якому постала зовсім в іншому образі - впевненої та рішучої красуні в яскраво-червоному плащі.
Перше фото виконано в чорно-білих тонах. На ньому зірка схилила одне коліно і задумливо опустила очі.
Фото: instagram.com/anilorak
Друге - пронизливий погляд та стиснуті кулаки.
"Коли слів не треба, достатньо погляду!" - підписала кадр Лорак.
Фото: instagram.com/anilorak
В коментарях до фото шанувальники артистки обсипають її компліментами і буквально зізнаються в коханні, порівнюючи її з богинею та гостею з космосу. В той же час є і прохання бути більш скромною в підборі нарядів:
Як повідомлялося раніше, нещодавно Ані Лорак поділилася в мережі стильною фотосесією з донькою, зробленою спеціально для нового випуску "Кенгуру".
Також ми писали про те, що раніше Ані Лорак показала, як порушує свою строгу дієту.
Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак здивувала розкішним бюстом в облягаючому топі.