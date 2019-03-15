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Очей не відірвати: Ані Лорак в облягаючому боді показала пишні форми

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.03.2019 - 21:38
Очей не відірвати: Ані Лорак в облягаючому боді показала пишні форми
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка постала перед шанувальниками у суперечливих образах

Ані Лорак, яка раніше спантеличила фанатів фото із книгою, показала новий хвилюючий знімок в облягаючому боді, чим викликала захоплені відгуки шанувальників. Також співачка опублікувала у своєму Instagram кадр, на якому постала зовсім в іншому образі - впевненої та рішучої красуні в яскраво-червоному плащі.

Перше фото виконано в чорно-білих тонах. На ньому зірка схилила одне коліно і задумливо опустила очі.

Очей не відірвати: Ані Лорак в облягаючому боді показала пишні форми

Фото: instagram.com/anilorak

Друге - пронизливий погляд та стиснуті кулаки.

"Коли слів не треба, достатньо погляду!" - підписала кадр Лорак.

Очей не відірвати: Ані Лорак в облягаючому боді показала пишні форми

Фото: instagram.com/anilorak

В коментарях до фото шанувальники артистки обсипають її компліментами і буквально зізнаються в коханні, порівнюючи її з богинею та гостею з космосу. В той же час є і прохання бути більш скромною в підборі нарядів:

  • "Ти найкрасивіша, твої пісні шалені й не реальні! Ти DIVA";
  • "Цукерочка!"
  • "Просто Богиня!"
  • "Всі пісні виконані з такою душею! Мурашки по шкірі! Немає в світі кращої жінки, яка їх співає! Всіх вам благ і успіхів! Так тримати! Просто кумир!"
  • "Дуже яскрава натура Ані!"
  • "Для співачки занадто відвертий костюм! На сцені перед публікою потрібно якось акуратніше! Потрібно поважати глядача!"
  • "Гарненька!"
  • "Ані, твій голос як всесвіт, ти немов богиня, яка спустилася з космосу!"
  • "Божевільна";
  • "Красуня і взагалі хороша людина"

Як повідомлялося раніше, нещодавно Ані Лорак поділилася в мережі стильною фотосесією з донькою, зробленою спеціально для нового випуску "Кенгуру".

Також ми писали про те, що раніше Ані Лорак показала, як порушує свою строгу дієту.

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак здивувала розкішним бюстом в облягаючому топі.

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Новини України Ані Лорак
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