Очей не відірвати: Ані Лорак в облягаючому боді показала пишні форми

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка постала перед шанувальниками у суперечливих образах

Ані Лорак, яка раніше спантеличила фанатів фото із книгою, показала новий хвилюючий знімок в облягаючому боді, чим викликала захоплені відгуки шанувальників. Також співачка опублікувала у своєму Instagram кадр, на якому постала зовсім в іншому образі - впевненої та рішучої красуні в яскраво-червоному плащі.

Перше фото виконано в чорно-білих тонах. На ньому зірка схилила одне коліно і задумливо опустила очі.

Фото: instagram.com/anilorak

Друге - пронизливий погляд та стиснуті кулаки.

"Коли слів не треба, достатньо погляду!" - підписала кадр Лорак.

Фото: instagram.com/anilorak

В коментарях до фото шанувальники артистки обсипають її компліментами і буквально зізнаються в коханні, порівнюючи її з богинею та гостею з космосу. В той же час є і прохання бути більш скромною в підборі нарядів:

"Ти найкрасивіша, твої пісні шалені й не реальні! Ти DIVA";

"Цукерочка!"

"Просто Богиня!"

"Всі пісні виконані з такою душею! Мурашки по шкірі! Немає в світі кращої жінки, яка їх співає! Всіх вам благ і успіхів! Так тримати! Просто кумир!"

"Дуже яскрава натура Ані!"

"Для співачки занадто відвертий костюм! На сцені перед публікою потрібно якось акуратніше! Потрібно поважати глядача!"

"Гарненька!"

"Ані, твій голос як всесвіт, ти немов богиня, яка спустилася з космосу!"

"Божевільна";

"Красуня і взагалі хороша людина"

Як повідомлялося раніше, нещодавно Ані Лорак поділилася в мережі стильною фотосесією з донькою, зробленою спеціально для нового випуску "Кенгуру".

Також ми писали про те, що раніше Ані Лорак показала, як порушує свою строгу дієту.

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак здивувала розкішним бюстом в облягаючому топі.