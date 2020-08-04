Можливо все: стильна Джамала розкрила особисті секрети перельоту з малюками

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка влаштувала стильний фотосет з чоловіком

Джамала не побоялася відправитися на відпочинок до Туреччини з двома малюками - з дворічним Емір-Рахманом і 1,5-місячним Селім-Гіраєм. Вона провела незабутню відпустку з чоловіком і дітьми, а також сестрою з племінниками, і тепер зі знанням справи поділилася з молодими батьками особистими лайфхаками, як оптимізувати переліт з малюками.

Джамала опублікувала цілу серію стильних фото, на яких позує в оригінальній світлій куртці-сорочці з контрастною строчкою і штанях. Попутно співачка показала глибоке декольте, а на одному з кадрів з'явилася разом з чоловіком Бекіром Сулеймановим.

Вона дала кілька слушних порад тим, хто зважився вирушити в авіаподорож з дітьми.

Джамала показала стильну фотосесію з чоловіком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Все можливо. Головне - триматися! Кілька годин, особливо по дорозі на відпочинок, ти проклинаєш все. Але потім все стає краще", - запевнила Джамала і поділилася особистими лайфаками перельоту на далекі відстані з дітьми.

Співачка порадила брати стільки валіз, скільки дорослих людей летить у відпустку. "Всякі дитячі валізи, які ніби як повинні возити діти - це розвод. Спостерігала, що в підсумку це зайвий вантаж для дорослих. Раз вже заговорили про валізах. Речей потрібно брати рівно стільки, скільки ви б хотіли взяти, але потім залиште рівно половину", - поділилася своїми спостереженнями зірка.

Джамала позувала в куртці-сорочці оригинального крою (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Коляска для малюка обов'язково повинна легко розбиратися, причому одним натисканням.

"У ручну кладь я беру рюкзак. А в ньому - все найнеобхідніше. Адже в дорозі може статися все що завгодно - затримка рейсу, ваш літак може зупинитися в пустелі ... Гаразд, з пустелею переборщила. Але в цілому там є все необхідне для двох дітей, аптечка, памперси з запасом", - перерахувала вміст артистка.

Вона порекомендувала запастися легким перекусом - печиво, яблука, банани і заздалегідь закачати побільше мультиків, а також порадила батькам набратися терпіння.

Нагадаємо, що раніше Джамала розчулила кадром з молодшим сином Селім-Гіраєм під час купання.