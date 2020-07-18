Головна вовчиця країни: стала відома партнерка Олега Винника в Танцях з зірками

Вже цієї осені почнеться новий сезон популярного шоу "Танці з зірками" на каналі 1+1. Першим його учасником став улюбленець мільйонів українських жінок - співак Олег Винник, що викликало бурхливу реакцію і радість серед його шанувальників. А тепер артист розсекретив і ім'я своєї партнерки на проекті - він вийде на паркет разом з Оленою Шоптенко.

Про це сам Винник повідомив на своїй сторінці в Instagram, поділившись яскравими спільними кадрами з танцівницею. На фото співак зображений в класичному чорному костюмі і білій сорочці, а Шоптенко - в пікантному червоному платті і сріблястому топі.

"Знайомтесь! Легка, вимоглива, відповідальна @alena_shoptenko - моя партнерка на паркеті", - написав Олег.

Виконавець зізнався, що бачить в своїй партнерці також і музу.

"Танцювати - для мене одна з найскладніших речей у житті. Тому, щоб досягти результатів, треба багато працювати і слухати свою партнерку. Оленка чудово справляється з роллю тренера. Муза, яка весь час надихає йти тільки вперед. Круто, тримаючи красу в руках, відчувати від неї силу і підтримку", - поділився артист.

Виклала один з кадрів на своїй сторінці і Олена.

"Ну що, потанцюємо, Олег Винник?" - грайливо прокоментувала артистка.

Олег Винник вийде на паркет Танців з зірками 2020 з Оленою Шоптенко (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Користувачі мережі почали активно ділитися своїми враженнями від такої новини і танцювальної пари.

Всі 90% глядацьких смс буде за вас. Клас

Удачі Вам. Бомбезно виглядаєте

Подобається партнер?)

Шикарно

Ооооооо, ще й з Шоптенко в парк!!!!! Перемога забезпечена!!!! Успіх харантовано "Молодв вовчиці" на старті!!!!

Офігеть. Майбутні чемпіони. Крута пара

Ось це новина

Це капець

Я бачу пару-переможницю ще не почався проекту?!))) Професіоналізм танців Олени плюс вовчици Олега однозначна перемога!)

Головна вовчиця країни!

ну все, іншим учасникам можна взагалі не брати участь :)

Уххх! Це буде дуже цікаво!

Дуже гарна пара..Бажаю перемоги

Ідеально, краще і бути не могло!!!

Скріншот коментарів

А на сторінці проекту з'явилося яскраве промо-відео з першими учасниками, в якому Вінник та Шоптенко продемонстрували кілька запальних рухів.

Відзначимо, що Олена Шоптенко вже перемагала в Танцях з зірками - це сталося в 2006 році в парі з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським.

До речі, Олег Винник передав танцювальну естафету екс-учасниці "ВІА Гри" Надії Мейхер. Та її прийняла і стала другою зоряною учасницею шоу, а виклик передала ще одній спекотної співачці з екс-"ВІА Гри" - Санті Дімопулос. Чи відповість вона, ми дізнаємося через кілька днів.

Також незабаром розкриються імена ведучих і суддів нового четвертого сезону проекту, який стартує восени. Зараз вже відомі імена трьох суддів нового сезону: Катерина Кухар, Влад Яма і Григорій Чапкіс.

Раніше ми повідомляли, що спекотна екс-ВІА Гра Надія Мейхер візьме участь у "Танцях з зірками".