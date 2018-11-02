Glass Onion: вийшов новий кліп легендарних The Beatles

The Beatles - Glass Onion (2018 Mix) Відео: YouTube / The Beatles

Напередодні ювілейного перевидання "Білого альбому" (White Album) 1968 року британської рок-групи The Beatles вийшов новий кліп на пісню Glass Onion. Ролик являє собою анімацію з використанням рідкісних архівних фотографій "ліверпульської четвірки".

The Beatles 9 листопада випустить набір розкішно представлених пакетів "White Album", включаючи супер-семимісцевий набір з 7 дисків, що складається з 50 раніше невиданих записів, які всі недавно були об'єднані з 5.1-канальним об'ємним звуком.

Скріншон: The Beatles - Glass Onion (2018 Mix)

Над створенням кліпу працювали сер Пол Маккартні та художник Річард Гамільтон.

Пісня Glass Onion вперше була випущена 50 років тому третім треком на "Білому альбомі". Вона містить безліч алюзій на інші твори "четвірки".

Скріншон: The Beatles - Glass Onion (2018 Mix)

Як ми писали, в минулому році Олівія Харрісон, вдова учасника британської рок-групи The Beatles, виявила рукопис раніше невідомої і не записаної пісні.

Раніше повідомлялося, що гітара, на якій грали учасники легендарної британської групи The Beatles Джон Леннон і Джордж Харрісон, була продана на аукціоні в Нью-Йорку за 408 тис. доларів.

Нагадаємо, у 2013 році у віці 72 років помер співавтор перших пісень The Beatles, британський співак і гітарист Тоні Шерідан.

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Відео: РБК-Україна