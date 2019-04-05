"Гламурні пакети на ногах": Настя Каменських здивувала відвертим образом

Співачка позує в екстремально високих ботфортах
Настя Каменських після презентації свого нового творчого дуету з латиноамериканським співаком La Ghetto і кліпу на ремікс хіта Peligroso продовжує засипати шанувальників яскравими і часом відвертими знімками. При цьому найчастіше це були "гарячі" кадри з нової відеороботи. І все ж з різних виступів Настя також не забуває показувати яскраві вбрання.
Так, на своїй instagram-сторінці українська виконавиця опублікувала новий знімок, на якому позує в облягаючому боді тілесного кольору. До речі, боді – тренд сезону. Цей елемент гардеробу знову актуальний, як ніколи.
Цікаво, що шанувальники звернули увагу на іншу деталь образу Каменських, а саме – екстремально високі лакові ботфорти бежевого кольору. При цьому зроблені вони з "ефектом пом'ятості".
Настя знімає своє відображення в дзеркалі, укладка – традиційні неслухняні кучері, вечірній макіяж. Загалом, як завжди, гаряча красуня.
Спекотна Настя Каменських
Звичайно ж, шанувальники поспішили залишити свої коментарі. Деякі – забавні.
Нагадаємо, раніше Настя Каменських показала спортивне ранок з Потапом.
Цікаво, що пізніше Потап оцінив сексуальне фото Каменських.