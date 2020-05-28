Для гладкої і сяючої шкіри: Кім Кардашьян "видала" улюблену процедуру домашнього догляду

Кім Кардашьян обожнює демонструвати одяг своїх брендів, приміряючи всі моделі по черзі. Особливо під час карантину їй припав до душі костюм світло-коричневого відтінку з фактурної тканини. Широкі штани, топ з чималим вирізом і кофта-накидка – ідеальний вибір для дому, коли хочеться чогось затишного і стильного одночасно.

У цьому вбранні зірка і постала в новому пості. У галарею Кім додала і короткий ролик, де з'явилася і її молодша сестра Хлое Кадашьян. Так що цього разу творці промо вбрання для бренду Skims вирішили обіграти сестринську тему. Для Кім і Хлое створили незвичайні образи, що передають частину їх б'юті-рутини. На обличчя обох красунь нанесено товстий слой маски. Так що заодно Кім видала і свій секрет краси. До речі, шкіра Кім зараз у відмінному стані. Хоча періодично зірці дошкуляють хронічні недуги.

Кім любить домашній догляд (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ще кілька років тому Кім зізналася, що у неї псоріаз – хронічне захворювання, через яке на шкірі утворюються хворобливі лущення і почервоніння. Проблема передалася Кім у спадок від мами. 39-річна зірка світських хронік знайшла вихід із ситуації: вона робить ін'єкції кортизону, щоб зменшити біль і розгладити проблемні ділянки. Якщо плями з'являються на тілі, Кім використовує автозагар. У минулому році Кім навіть зробила відео, де показала, як замазує плями від псоріазу на щоках. В арсеналі знаменитості з цією метою завжди є зволожуючий крем, основа, консилер, тональний засіб і пудра.

Кім сама створює моделі одягу для дому (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, нещодавно Кім підкорила мережу незвичайним аутфітом в рожевій міні-сукні. Пікантне вбрання з вирізами на грудях, животі та спині вона доповнила босоніжками на модних сьогодні підборах-чарочках, а також великими сережками в тон сукні. Волосся Кардашьян зібрала в одну зі своїх улюблених зачісок за останній час – довгу косу, а макіяж зробила чуттєвим і м'яким.