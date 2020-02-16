Гладить стюардес по колінах: Регіна Тодоренко в купальнику розповіла про особливості синочка

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча зізналася, що її син росте відкритим і товариським хлопчиком

Регіна Тодорено продовжує ділитися з шанувальниками фото з Мальдівських островів, звідки вона буквально днями повернулася додому. Ведуча провела незабутній час в райському місці разом з синочком Майклом, мамою і сестрою Ганною. Зірка зробила безліч пляжних знімків, демонструючи у всій красі підтягнуту фігуру. Під одним з таких фото, на якому Регіна зображена біля океану разом з сестрою, вона поміркувала про особливості виховання дітей.

Так, ведуча зачепила тему впливу батьківського прикладу на поведінку дитини. Вона призавала чоловіків якомога раніше почати займатися малюком, щоб виховати в ньому необхідні для життя якості.

"Хочу донести думку до тих чоловіків, які вважають, що приступати до виховання дітей необхідно після 3-х років чи після 7. Повірте, буде пізно. В такому віці почнете кричати на дружину за те, що народила вам "шмаркача". Щоб жити в любові, благополуччі і розумінні, "необхідно створити Простір Любові" між мамою і татом. Тільки своїм прикладом ми можемо навчити наше диво чогось доброго, а все ПОГАНЕ діти і так від нас вберуть", - вважає вона.

Фото: Регіна Тодоренко ссестрой Ганною (instagram.com/reginatodorenko)

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"Таку довгу прилюдію я вела до своєї особистої проблеми: наш син - дуже комунікабельна малий. При появі діток будь-якого віку, він відразу поривається "дати п'ять", потиснути руку або обійнятися, іноді навіть гладить стюардес по колінах. Кожен раз я стикаюся з обуренням і легким дитячим шоком на таку поведінку Майкла. Ось поясніть мені, молодій мамі, чому так відбувається? Дітки просто впадають в анабіоз від ніжності нашого сина. Це від того, що батьки вдома не проявляють одне до одного ніжність і ласку або просто підростає таке покоління інтровертів?" - поділилася ведуча особистим зізнанням.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко показала запальні танці з сином і сестрою під місцеві мальдівські ритми.