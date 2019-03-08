Girls party! Ані Лорак відзначила 8 березня в компанії риб

Співачка вибрала досить оригінальне місце для святкування жіночого дня

Ани Лорак, которая недавно показала, что не иногда против побаловать себя вкусненьким и периодически нарушает строгую диету, удивила необычным выбором места празднования 8 марта.

В компании своей дочери Софии Каролина отправилась в океанариум, чтобы полюбоваться на рыбок за стеклом и посмотреть выступление морских котиков, дельфинов и касаток, о чем она рассказала в Instagram stories. А в основном профиле Ани Лорак опубликовала несколько фото в обнимку с дочерью.

Фото: Ани Лорак с дочерью Софией (instagram.com/anilorak)

"Girls party!" - немногословно подписала она пост, добавив хэштеги #праздник #вместе.

Подписчики певицы оценили совместный выход звездной мамы с дочкой и пожелали им хорошо провести время вместе, обязательно сохранив воспоминания о нечастых совместных минутах отдыха.

Фото: (instagram.com/anilorak)

"Ааа, крутышки. Как круто,что вы проводите время вместе!" - anilorak_news_fan

"Девочки такие милые", - ani__princes

"С праздником, девочки", - cheerful.karolina

"С праздником, красотки! Будьте счастливы", - danchik___16

"Как же быстро малышка растёт. Сохраняйте в своей памяти все-все моменты проведённые с ней. Хорошего дня", - lesailesdeleternite

"Поздравляю с праздником маму и дочку!" - shigen73

"Каролина, поздравляю Вас с международным женским днём, вы сногсшибательная", - gary_oficial_zzz

"Любимые. Самая искренняя любовь", - anilorak_fk_belgorod

"Две красотки. Самые лучшие. София принцесса. С 8 марта", - ritamedvedeva388

"Каролиша, желаю всегда быть такими же дружными и любящими. Берегите, цените и любите друг друга, красавицы. С праздником!!!" - mariya_marisha

Фанаты также оценили повседневный лук певицы, которая на выход с малышкой надела удлиненный худи трендового пудрового оттенка, в сочетании с кожаными штанами и массивными ботинками в милитари стиле. Дополнила образ певица кепкой черного цвета.

Напомним о еще одном наряде певицы, который получил позитивный отклик у подписчиков — бандажном платье, которое идеально сидело на Ани Лорак.

Кроме того, не Каролина не боится облачаться в тотал-черные луки, которые совершенно не делают ее старше своих лет. Отличный вкус продемонстрировала украинская красавица на одной из премий.