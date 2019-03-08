Girls party! Ані Лорак відзначила 8 березня в компанії риб

Співачка вибрала досить оригінальне місце для святкування жіночого дня
Ани Лорак, которая недавно показала, что не иногда против побаловать себя вкусненьким и периодически нарушает строгую диету, удивила необычным выбором места празднования 8 марта.
В компании своей дочери Софии Каролина отправилась в океанариум, чтобы полюбоваться на рыбок за стеклом и посмотреть выступление морских котиков, дельфинов и касаток, о чем она рассказала в Instagram stories. А в основном профиле Ани Лорак опубликовала несколько фото в обнимку с дочерью.
Фото: Ани Лорак с дочерью Софией (instagram.com/anilorak)
"Girls party!" - немногословно подписала она пост, добавив хэштеги #праздник #вместе.
Подписчики певицы оценили совместный выход звездной мамы с дочкой и пожелали им хорошо провести время вместе, обязательно сохранив воспоминания о нечастых совместных минутах отдыха.
Фото: (instagram.com/anilorak)
Фанаты также оценили повседневный лук певицы, которая на выход с малышкой надела удлиненный худи трендового пудрового оттенка, в сочетании с кожаными штанами и массивными ботинками в милитари стиле. Дополнила образ певица кепкой черного цвета.
Напомним о еще одном наряде певицы, который получил позитивный отклик у подписчиков — бандажном платье, которое идеально сидело на Ани Лорак.
Кроме того, не Каролина не боится облачаться в тотал-черные луки, которые совершенно не делают ее старше своих лет. Отличный вкус продемонстрировала украинская красавица на одной из премий.