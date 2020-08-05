Герой проекту Холостяк візьме участь у шоу Танці з зірками

Український футболіст і учасник реаліті-шоу "Холостяк-5" Сергій Мельник візьме участь у четвертому сезоні шоу "Танці з зірками", яке стартує цієї осені на телеканалі "1+1".

Він прийняв традиційну естафету #танціззіркамиchallenge від фронтмена групи "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергія Танчинця. Відповідне відео Мельник опублікував на своїй сторінці в Instagram.

У ролику Сергій грає в футбол з дітьми, але кілька разів м'яч не попадає у ворота. Після декількох невдалих спроб один з хлопчиків запитує: "Дядько Сергій, може танці - це ваше?" У наступному кадрі футболісту передають телефон, де на екрані він бачить відео від фронтмена групи БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, який передає виклик танцювального челленджу.

Замислившись на мить, Мельник повідомляє, що приймає виклик від Сергія Танчинца і передає його актору, зірці комедій "Скажене весілля" і "Великі вуйки" Араму Арзуманяну.

Свою участь у новому сезоні шоу Танці з зірками Сергій Мельник прокоментував так: “Несподіваним для мене було запрошення взяти участь у “Танцях з зірками”, адже я із зовсім іншого виду спорту. Одна справа людину навчити рухам, а зовсім інше перевчити спортсмена - у нас вже є поставлена позиція тіла, ніг, кроків. Та я не звик відмовлятися від нових викликів. Я вже встиг засумувати за хвилюючими хвилинами перед виходом на стадіон. Упевнений, що камери, глядачі та хвилювання перед виходом на паркет у прямому ефірі подарують мені ці незабутні відчуття. Шоу Танці з зірками - це той же спорт і звичний для мене тренувальний процес, де тиждень важко готуєшся, а потім на тебе чекає іспит: у футболі - матч, а тепер буде прямий ефір. Але й тут перед виходом на паркет, я зможу сказати подумки: "спасибі глядачам, що прийшли, підтримуєте та дивитесь на нас, зараз я покажу все, що вмію", - зазначив футболіст.

Екс-Холостяк Сергій Мельник буде підкорювати паркет Танців з зірками 2020 (фото: прес-служба 1+1)

Користувачі мережі виражають свої емоції в коментарях, при цьому деякі незадоволені тим, що зірки в цьому сезоні не дуже відомі.

Як я вже хочу побачити цей неймовірний сезон!!!!!

Самий бомбовий сезон

Який же він сексі-хот, дівчатка. Як на мене, самий симпотишный холостяк)

У цьому сезоні найбільше" зірок",яких майже ніхто не знає ,на жаль..Ну я сподіваюся ,хоч під кінець буде справжня супер зірка?..

Передоз від зірок...від красивих чоловіків і жінок...і вагітної Ілони

Думав передасть Андрію Шевченко

Вау. ВсІ дуже крутІ зірки

Ось і новий секс-символ сезону

За кого ж тепер вболівати

Скажіть, а відомі "зірки" будуть брати участь?

Скріншот коментарів

Зовсім скоро стане відомо, чи прийме танцювальний виклик #танціззіркамиchallengе актор Арам Арзуманян, і побачать його глядачі на головному танцювальному паркеті країни.

Нагадаємо, зараз вже відомі імена дванадцяти зоряних учасників нового сезону "Танців з звездаи": Олег Винник, партнеркою якого в шоу стала Олена Шоптенко; Надія Мейхер, яка вийде на паркет з Кирилом Васюком; Санта Дімопулос, яка буде боротися за перемогу в шоу з партнером Максом Леоновим; Тарас Цимбалюк в парі з Яною Заєць; Дар'я Петрожицька з Ігорем Гелуненко; Юлія Саніна з Дмитром Жуком; Слава Камінська з Дмитром Дікусаром; Дмитро Танкович з Ілоною Гвоздьовою; Alyona Alyona з Юрієм Рудичем; Позитив з Юлією Сахневич, Сергій Танчинець з Яною Цибульською і Сергій Мельник.