Герой проекта Холостяк примет участие в шоу Танцы со звездами

Украинский футболист и участник реалити-шоу "Холостяк-5" Сергей Мельник примет участие в четвертом сезоне шоу "Танці з зірками", которое стартует этой осенью на телеканале "1+1".

Он принял традиционную эстафету #танціззіркамиchallenge от фронтмена группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергея Танчинця. Соответствующее видео Мельник опубликовал на своей странице в Instagram.

В ролике Сергей играет в футбол с детьми, но несколько раз мяч не попадает в ворота. После нескольких неудачных попыток один из мальчиков спрашивает: “Дядя Сережа, может танцы - это ваше?” В следующем кадре футболисту передают телефон, где на экране он видит видео от фронтмена группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, который передает вызов танцевального челленджа.

Задумавшись на мгновение, Мельник сообщает, что принимает вызов от Сергея Танчинца и передает его актеру, звезде комедий "Скажене весілля" и "Великі вуйки" Араму Арзуманяну.

Свое участие в новом сезоне шоу Танцы со звездами Сергей Мельник прокомментировал так: “Неожиданным для меня было приглашение принять участие в “Танцях з зірками”, ведь я с совершенно иного вида спорта. Одно дело человека научить движениям, а совсем другое переучить спортсмена - у нас уже есть поставлена ​​позиция тела, ног, шагов. Но я не привык отказываться от новых вызовов. Я уже успел соскучиться за волнующими минутами перед выходом на стадион. Уверен, что камеры, зрители и волнения перед выходом на паркет в прямом эфире подарят мне эти незабываемые ощущения. Шоу Танці з зірками - это тот же спорт и привычный для меня тренировочный процесс, где неделю трудно готовишься, а потом тебя ждет экзамен: в футболе - матч, а теперь будет прямой эфир. Но и здесь перед выходом на паркет, я смогу сказать себе:

"спасибо зрителям, что пришли, поддерживаете и смотрите на нас, сейчас я покажу все, что умею”, - отметил футболист.

Экс-Холостяк Сергей Мельник будет покорять паркет Танцев со звездами 2020 (фото: пресс-служба 1+1)

Пользователи сети выражают свои эмоции в комментариях, при этом некоторые недовольны тем, что звезды в этом сезоне не самые известные.

Як я вже хочу побачити цей неймовірний сезон!!!!!

Самый бомбовый сезон

Какой же он секси-хот, девочки. Как по мне, самый симпотишный холостяк)

В этом сезоне больше всего" звёзд",которых почти никто не знает ,к сожалению..Ну я надеюсь ,хоть под конец будет настоящая супер звезда?..

Передоз от звёзд...от красивых мужчин и женщин...и беременной Илоны

Думав передасть Андрію Шевченко

Вау. ВсI дуже крутI зiрки

Вот и новый секс-символ сезона

За кого ж тепер вболівати

Скажите, а известные "звезды" будут участвовать?

Скриншот комментариев

Совсем скоро станет известно, примет ли танцевальный вызов #танціззіркамиchallengе актер Арам Арзуманян, и увидят ли его зрители на главном танцевальном паркете страны.

Напомним, сейчас уже известны имена двенадцати звездных участников нового сезона "Танцев со звездаи": Олег Винник, партнершей которого в шоу стала Алена Шоптенко; Надежда Мейхер, которая выйдет на паркет с Кириллом Васюком; Санта Димопулос, которая будет бороться за победу в шоу с партнером Максом Леоновым; Тарас Цымбалюк в паре с Яной Заец; Дарья Петрожицкая с

Игорем Гелуненко; Юлия Санина с Дмитрием Жуком; Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром; Дмитрий Танкович с Илоной Гвоздевой; Alyona Alyona с Юрием Рудич; Позитив с Юлией Сахневич, Сергей Танчинец с Яной Цыбульской и Сергей Мельник.