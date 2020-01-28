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Наш генерал: Наталка Карпа вперше після пологів розповіла про маленьку донечку

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.01.2020 - 13:11
Наш генерал: Наталка Карпа вперше після пологів розповіла про маленьку донечку
Наталка Карпа (фото: соцмережі артистки)

Карпа зізналась, що пологи у неї були складні

В ексклюзивній рубриці «Первісток у 38» програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» співачка Наталка Карпа поділилась своїми емоціями і клопотами щодо новонародженої дочки і зізналася, як змінилося її життя після поповнення в родині.

Маленькій донечці Наталки Карпи та героя АТО Євгена Терехова – Златі от-от виповнився місяць. Журналісти програми «Ранок з Україною» привітали щасливу родину, адже шлях до такої довгоочікуваної зустрічі для зірки насправді був досить нелегкий: у свої 38 років співачка народжувала вперше.

  • «Пологи у нас були нелегкі, не прості, тривали майже 12 годин. Ми, можна сказати, пройшли всі етапи, які можна проходити, – зізналася Наталка Карпа в ефірі каналу «Україна». – Але коли її поклали мені на руки, вона лежала в мене на грудях – я просто стримувала дихання, я затамовувала погляд, я її розглядала, я її відчувала, це тепло... це просто складно передати словами!».

Наш генерал: Наталка Карпа вперше після пологів розповіла про маленьку донечку

Наталка Карпа з донькою Златою і чоловіком Євгеном на прогулянці

Тепер увесь свій час Наталка проводить із донечкою. Вони вже звикли одна до одної, і артистка бачить у маленькій Златі риси коханого чоловіка.

  • «Її графік дуже схожий на графік нашого татуся. Він у нас після того, як повернувся з фронту, не дуже швидко засинає й у цьому Златуся копіює його. Все частіше помічаю, що друга, третя, четверта година ночі, я сиджу, колихаю, а в неї очі круглі: «Мамо, розважай мене!» – поділилася Наталка Карпа в програмі «Ранок з Україною».

Крім того, Наталка зазначила, що на тата донечка схожа не лише характером, а й зовнішністю. І хоча обличчя донечки співачка поки що приховує, розповідати про Злату готова ледь не весь день:

  • «Злата Євгенівна Терехова – це наш генерал! Тому що вона править балом. Це прогулянки, це купання, це годування, це солодкий сон. Вона вже звикла, що в неї є вечірня процедура купання. Спочатку вона дуже так боязко відносилася до нього, а тепер вона кайфує, їй подобається».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Анна Курнікова і Енріке Іглесіас стануть батьками втретє. Така інформація з'явилася в іспанських ЗМІ.

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