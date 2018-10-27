"Де голосувати?": росіяни хочуть назвати аеропорт на честь Сергія Шнурова

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Артист розповів про дивний спосіб увічнити своє ім'я в соціальній мережі

Епатажний російський співак, фронтмен музичного угруповання "Ленінград" Сергій Шнуров розповів про те, що жителі регіонів запропонували в проекті "Великі імена Росії" назвати аеропорт у Санкт-Петербурзі його ім'ям. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram з посиланням на конкурс.

"Для включення до лонг-сторінки конкурсу кандидатам необхідно набрати більше 500 голосів. Зазначається, що, крім Шнурова, до цього порогу наблизився філософ Іммануїл Кант, на честь якого запропонували назвати аеропорт в Калінінграді. Петербурзьке відділення партії "Комуністи Росії" виступило проти ініціативи присвоєння аеропорту "Пулково" імені фронтмена групи "Ленінград" Сергія Шнурова, що з'явилася в рамках проекту "Великі імена Росії". На думку політиків, це неприйнятно хоча б вже тому, що музикант уособлює собою "безкультур'я", а Петербург, навпаки, прийнято вважати культурною столицею. В партії навіть готові влаштовувати вуличні маніфестації в тому випадку, якщо цей варіант перейменування раптово почне перемагати", — цитує Шнуров видання "Лента.ру".

Скріншот поста облікового запису instagram.com/shnurovs

Фото: (instagram.com/shnurovs)

Шанувальники амбівалентно поставилися до подібної новини. Деякі підтримали ініціативу перейменування аеропорту на честь Шнурова.

"Буду всім говорити "з Шнурка вилітаю", "Я за Шнурово", "Піду проголосую за Шнура", "Де проголосувати?" — пишуть користувачі.

Скріншоти коментарів поста аккаунта instagram.com/shnurovs

Інші приєдналися до думки, що в культурній столиці країни повинні бути більш "культурні особистості".

"Ви чому всі *бнулись? Який нах*й аеропорт Шнурова? Він якийсь видатний діяч? Або життя своє поклав захищаючи слабких?! Дурдом того, що відбувається, зашкалює", "Аеропорт "Шнуров" може перемогти тільки аеропорт "Путін"!", "Могли б назвати в честь мого пса", — критикую користувачі мережі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/shnurovs

Нагадаємо, що Шнуров у віршах підтвердив своє четверте одруження.

Як повідомлялося раніше, екс-дружина музиканта Матильда Шнурова, яка в серпні 2018 року офіційно розлучилася з рокером Сергієм, знову закохана.

Також ми писали, як Матильда розповіла про розлучення з солістом групи "Ленінград".

Відео: (video.rbc.ua)